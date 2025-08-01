    Se filtran detalles de la nueva portátil de PlayStation

    01/08/2025 1:08 p. m.
    Vitaa

    En estos momentos PlayStation se encuentra en un punto estable de sus ventas, pues si bien no han ido a la alza por la distribución de sus consolas, tampoco está bajando por la cuestión de seguir lanzando títulos exclusivos de la talla de Death Stranding 2 y próximamente Ghost of Yotei. Ante esto y para retomar el vuelo, la empresa ya estaría planeando su retorno a las portátiles y por eso está surgiendo nueva información.

    Una reciente filtración ha revelado que Sony trabaja en esta consola para llevar, cuyo lanzamiento coincidiría con el de PS6. Tras el éxito del PS Portal y el auge de los dispositivos portátiles, la compañía buscaría regresar con fuerza a este segmento del mercado.

    Con nombre en clave “Canis”, esta consola portátil incorporaría un chip de 3 nanómetros con procesador Zen 6c de cuatro núcleos, arquitectura gráfica RDNA 5 y memoria LPDDR5X. Se espera que su potencia alcance los 15 W, ofreciendo un rendimiento superior al de dispositivos como el ROG Ally X y con retrocompatibilidad para juegos de PS5 y PS4.

    Entre sus características físicas se incluyen ranura para tarjetas microSD, compatibilidad con unidades SSD M.2, pantalla táctil, vibración háptica y micrófonos duales. La fabricación comenzaría a mediados de 2027 con un posible lanzamiento a finales de ese año o inicios de 2028.

    Aunque Sony no ha hecho un anuncio oficial, la información proviene del canal Moore’s Law Is Dead, conocido por acertar en filtraciones de hardware. De confirmarse, sería la primera portátil de la empresa en más de una década, tras el legado dejado por PSP y PS Vita.

    Habrá que ver si lo anuncian en algún punto del próximo año, dado que deben empezar a calentar motores.

    Vía: VD

    Imagen

    Nota del autor: Estaría bueno que saquen algo con la capacidad de correr los juegos de manera nativa. Habrá que esperar un poco más.

