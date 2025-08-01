Filtran especificaciones del PS6 y su portátil

La generación del PlayStation 5 sigue en marcha. Sin embargo, algunos no pueden esperar para tener los primeros detalles sobre el inevitable PlayStation 6. Aunque Sony aún no está listo para compartir detalles relacionados con su siguiente pieza de hardware, una nueva filtración ha revelado más información relacionada con las especificaciones del PS6 y su variante portátil.

De acuerdo con Moore’s Law Is Dead, un famoso insider de hardware, el objetivo principal de Sony con el PlayStation 6 es ofrecer un hardware que sea más poderoso que el PS5 Pro, pero más barato. Junto a esto, ha señalado que la nueva consola estaría disponible entre finales del 2027 y principios del 2028, algo que múltiples filtraciones y documentos oficiales han señalado como el inicio de la siguiente generación para Sony y Microsoft. Estas son las especificaciones del hardware que se mencionan:

PlayStation 6

Diseño de chiplets, con mención de la posible utilización de chiplets de escritorio “Navi 5”.

Retrocompatibilidad con las generaciones de PS5 y PS4.

Gran énfasis en las limitaciones de coste y en mantener un consumo de energía inferior al de PS5.

Potencia prevista: 160 W.

8 núcleos Zen 6 (o posterior).

40-48 unidades de cómputo RDNA 5 a más de 3 GHz.

Bus de 160 o 192 bits con GDDR7 a más de 32 GT/s.

Se estima que el rendimiento de rasterización es aproximadamente 3 veces superior al de PS5.

PlayStation 6 portátil

Matrice monolítica de 3 nm.

Retrocompatibilidad con las generaciones de PS5 y PS4.

Canis incluye una ranura para MicroSD, una ranura para SSD M.2, vibración háptica, micrófonos duales y una pantalla táctil.

Puerto USB-C con capacidad de salida de video.

15 W TBP. 4 núcleos Zen 6c.

12-20 unidades de cómputo RDNA 5 a 1,6-2 GHz.

Bus de 128 bits con LPDDR5X-7500+.

Se estima que el rendimiento de rasterización es aproximadamente 0.5 veces superior al de PS5.

Canis debería superar a Xbox Ally X en rendimiento, pero no se presenta como una máquina potente.

Aunque Moore’s Law Is Dead menciona que esta información proviene de documentos de Sony, por el momento no hay información oficial sobre el PlayStation 6. Considerando que la siguiente generación de la compañía llegaría, aproximadamente, en el 2028, es muy probable que la empresa espere hasta el 2027 o 2028 para compartir detalles relacionados con este hardware.

Esto significa que aún tendremos un par de años de filtraciones antes de tener información concreta sobre el inevitable PlayStation 6. En temas relacionados, Sony demanda a Tencent por plagio. De igual forma, revelan nueva estafa con el PS5 Pro en Amazon.

Nota del Autor:

Aunque el PS6 aún está a tres años de distancia, aún está en duda qué ofrecerá la nueva generación en comparación del PS5, más allá de un mayor y mejor rendimiento. Tal vez la generación actual debe de durar más de lo normal, y extenderse hasta que sea muy necesario dar el salto.

Vía: Insider Gaming