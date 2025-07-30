    Revelan nueva estafa con baja de precio de PS5 Pro en Amazon

    TRENDING

    Por 0 COMENTARIOS30/07/2025 2:40 p. m.
    Ps5 pro

    A pesar de que ya no tiene tanta fuerza como en su lanzamiento original de hace casi cinco años, PS5 se mantiene como una plataforma sólida que de vez en cuando lanza sus exclusivas, así como títulos que exploran el hardware a un precio que no excesivamente caro. Por eso mismo, cuando surgen ofertas, muchos ven esto como la oportunidad perfecta para hacerse con el sistema, descuentos que en ocasiones se aprovechan de la fuente fé de la gente.

    Una supuesta oferta en Europa del PS5 Pro en Amazon ha encendido las alarmas entre los compradores al prometer un descuento del 50%, reduciendo su precio a 400 euros. Aunque en apariencia parecía una promoción legítima, con enlace a la tienda oficial de PlayStation, en realidad se trata de una trampa que ya ha comenzado a perjudicar a usuarios desprevenidos.

    El engaño ha sido detectado por varios lectores de sitios especializados, quienes notaron irregularidades con el supuesto vendedor. El nombre del comerciante, “Por favor envíeme el número de pedido por correo!!”, ya generaba sospechas, y la forma en que la oferta se presentaba dentro del entorno de la tienda oficial ayudaba a darle una falsa apariencia de autenticidad.

    Lo preocupante del caso es que la estafa no solo se apoya en un precio llamativo, sino que también utiliza vínculos directos a páginas oficiales de Amazon para generar confianza. Incluso algunos medios que compartieron inicialmente la oferta se vieron confundidos por la aparente legitimidad del anuncio, hasta que se evidenció que el proceso de compra estaba controlado por un vendedor no autorizado.

    Finalmente, se ha confirmado que el PS5 Pro no está disponible a ese precio en ningún canal oficial ni confiable. Usuarios interesados en adquirir la consola deben extremar precauciones y evitar realizar compras impulsivas ante ofertas demasiado buenas para ser verdad, especialmente si provienen de vendedores terceros.

    Vía: VD

    Imagen

    Nota del autor: Estaría más barato que el PS5 regular, eso ya es una alarma a considerar. Lo malo es que todavía hay gente que le tiene esperanzas a la humanidad.

    Etiquetas: , , , , , , , , , , , ,
    AldoLawson
    AldoLawson
    Músico que le quiso entrar a esto de los videojuegos
    Sigue a Aldo_Lawson1 en Twitter
    Se lanza el tráiler final de M3GAN 2.0
    Se lanza el tráiler final de M3GAN 2.0
    El Nintendo Switch recibe nueva actualización
    El Nintendo Switch recibe nueva actualización
    Se cancelan dos juegos desarrollados por People Can Fly
    Se cancelan dos juegos desarrollados por People Can Fly
    Primer vistazo al vaso coleccionable de la película de Superman
    Primer vistazo al vaso coleccionable de la película de Superman
    Usuario destroza su Switch 2 con un martillo
    Usuario destroza su Switch 2 con un martillo
    Activision lanza nuevo gameplay de Tony Hawks Pro Skater 3 + 4
    Activision lanza nuevo gameplay de Tony Hawks Pro Skater 3 + 4
    Nuevo tráiler de Gears of War Reloaded
    Nuevo tráiler de Gears of War Reloaded
    Telcel aplica cambios a las recargas de $150 y $200 pesos
    Telcel aplica cambios a las recargas de $150 y $200 pesos
    ¿Cómo cuentan las ventas de las Game Key Cards? ¿Físicas o digitales?
    ¿Cómo cuentan las ventas de las Game Key Cards? ¿Físicas o digitales?
    FBC: Firebreak y más juegos llegan a PlayStation Plus
    FBC: Firebreak y más juegos llegan a PlayStation Plus
    Revelan qué tan potente es Switch 2
    Revelan qué tan potente es Switch 2
    Fans reaccionan negativamente a Call of Duty: Black Ops 7
    Fans reaccionan negativamente a Call of Duty: Black Ops 7
    Jared Leto es denunciado por presunto acoso a adolescentes
    Jared Leto es denunciado por presunto acoso a adolescentes
    Compra juego de Switch 2 para jugar en Switch por error
    Compra juego de Switch 2 para jugar en Switch por error
    Servicios de Google se ven afectados por problemas con la nube
    Servicios de Google se ven afectados por problemas con la nube
    La película de Minecraft ya casi llega a streaming
    La película de Minecraft ya casi llega a streaming
    La expansión de GTA Online: Empresas tapaderas ya está disponible
    La expansión de GTA Online: Empresas tapaderas ya está disponible
    Se retrasa la fecha de lanzamiento de Marathon
    Se retrasa la fecha de lanzamiento de Marathon
    Primer vistazo a película live action de He-Man
    Primer vistazo a película live action de He-Man
    FBC: Firebreak y más juegos llegan a Xbox Game Pass
    FBC: Firebreak y más juegos llegan a Xbox Game Pass
    Políticas de Privacidad Información Legal Declaración de AccesibilidadPublicidad Contacto Directorio
    AtomixTwitterFacebookAtomix
    Prowell Media