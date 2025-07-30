Revelan nueva estafa con baja de precio de PS5 Pro en Amazon

A pesar de que ya no tiene tanta fuerza como en su lanzamiento original de hace casi cinco años, PS5 se mantiene como una plataforma sólida que de vez en cuando lanza sus exclusivas, así como títulos que exploran el hardware a un precio que no excesivamente caro. Por eso mismo, cuando surgen ofertas, muchos ven esto como la oportunidad perfecta para hacerse con el sistema, descuentos que en ocasiones se aprovechan de la fuente fé de la gente.

Una supuesta oferta en Europa del PS5 Pro en Amazon ha encendido las alarmas entre los compradores al prometer un descuento del 50%, reduciendo su precio a 400 euros. Aunque en apariencia parecía una promoción legítima, con enlace a la tienda oficial de PlayStation, en realidad se trata de una trampa que ya ha comenzado a perjudicar a usuarios desprevenidos.

El engaño ha sido detectado por varios lectores de sitios especializados, quienes notaron irregularidades con el supuesto vendedor. El nombre del comerciante, “Por favor envíeme el número de pedido por correo!!”, ya generaba sospechas, y la forma en que la oferta se presentaba dentro del entorno de la tienda oficial ayudaba a darle una falsa apariencia de autenticidad.

Lo preocupante del caso es que la estafa no solo se apoya en un precio llamativo, sino que también utiliza vínculos directos a páginas oficiales de Amazon para generar confianza. Incluso algunos medios que compartieron inicialmente la oferta se vieron confundidos por la aparente legitimidad del anuncio, hasta que se evidenció que el proceso de compra estaba controlado por un vendedor no autorizado.

Finalmente, se ha confirmado que el PS5 Pro no está disponible a ese precio en ningún canal oficial ni confiable. Usuarios interesados en adquirir la consola deben extremar precauciones y evitar realizar compras impulsivas ante ofertas demasiado buenas para ser verdad, especialmente si provienen de vendedores terceros.

Vía: VD

Nota del autor: Estaría más barato que el PS5 regular, eso ya es una alarma a considerar. Lo malo es que todavía hay gente que le tiene esperanzas a la humanidad.