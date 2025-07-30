    Revelan el framerate que tendrá GTA VI

    TRENDING

    Por 0 COMENTARIOS30/07/2025 8:24 a. m.

    ¿30fps o 60fps? Este es uno de los eternos debates en la industria. Si bien muchos desean jugar a 60fps, la realidad es que esto se ha complicado conforme la calidad visual y los efectos en pantalla aumentan. Ahora, a esta conversación se suma Grand Theft Auto VI, el cual podría llegar a consolas a solo 30fps.

    Recientemente, Obbe Vermeij, un ex-desarrollador de Rockstar, compartió un tweet en donde señala que GTA VI se beneficiaría de correr a 30fps, puesto que esto le permitiría a los desarrolladores incluir un apartado visual avanzado. Esto, como era de esperarse, causó una serie de reacciones de todo tipo. Esto fue lo que comentó al respecto:

    “Es un equilibrio. A 30fps se puede renderizar el doble de polígonos que a 60fps. Para un juego de acción competitivo, siempre se optaría por una alta tasa de fotogramas, pero para GTA quizás prefieras los detalles visuales”.

    ¿GTA VI correrá a 30fps?

    Rumores han señalado que GTA VI contaría con un sistema de clima dinámico que afecta el comportamiento de los NPC, físicas de agua avanzada y paisajes en evolución. Lograr todo esto en un PS5 y Xbox Series X|S requiere de sacrificios, y tener 30fps bloqueados podrían ser la opción práctica para ofrecer todo lo que Rockstar desea sin tener algún problema de rendimiento.

    Junto a esto, no hay que olvidar que el juego también llegará al Xbox Series S, por lo que los desarrolladores necesitan ofrecer una experiencia de calidad en todas las plataformas. Ahora, esto no es algo nuevo, puesto que Red Dead Redemption II también está disponible a 30fps en consolas, y es considerado uno de los mejores juegos de los últimos años.

    Esto significa que, si GTA VI es tan bueno como muchos esperan, entonces las quejas relacionadas con los 30fps desaparecerán rápidamente. Recordemos que Rockstar usualmente nos ofrece experiencias cinemáticas con una gran narrativa. Si bien en consolas tal vez no se alcancen los 60fps, es muy probable que en PC esto sí llegue a pasar, aunque tengamos que esperar hasta el 2027 para ver esto.

    Te recordamos que Grand Theft Auto VI llegará a PlayStation 5 y Xbox Series X|S el 26 de mayo del 2026. En temas relacionados, analista revela qué tan exitoso será GTA VI. De igual forma, surgen más pistas sobre el relanzamiento de GTA IV.

    Imagen

    Nota del Autor:

    No hay algo de malo con los 30fps. Al final del día, todo tiene que ver con el frame pacing. Si Rockstar logra ofrecer una experiencia estable en todo momento, con una calidad visual impresionante, entonces no habrá muchas personas quejándose sobre GTA VI corriendo a 30fps.

    Vía: Obbe Vermeij

    Etiquetas: , , , , , , , , ,
    Sebastian Quiroz
    Sebastian Quiroz
    27 años. Editor en Atomix.vg. Consumidor de la cultura pop.
    Sigue a PrimoSebasWave en Twitter
    Se lanza el tráiler final de M3GAN 2.0
    Se lanza el tráiler final de M3GAN 2.0
    El Nintendo Switch recibe nueva actualización
    El Nintendo Switch recibe nueva actualización
    Se cancelan dos juegos desarrollados por People Can Fly
    Se cancelan dos juegos desarrollados por People Can Fly
    Primer vistazo al vaso coleccionable de la película de Superman
    Primer vistazo al vaso coleccionable de la película de Superman
    Usuario destroza su Switch 2 con un martillo
    Usuario destroza su Switch 2 con un martillo
    Activision lanza nuevo gameplay de Tony Hawks Pro Skater 3 + 4
    Activision lanza nuevo gameplay de Tony Hawks Pro Skater 3 + 4
    Nuevo tráiler de Gears of War Reloaded
    Nuevo tráiler de Gears of War Reloaded
    Telcel aplica cambios a las recargas de $150 y $200 pesos
    Telcel aplica cambios a las recargas de $150 y $200 pesos
    ¿Cómo cuentan las ventas de las Game Key Cards? ¿Físicas o digitales?
    ¿Cómo cuentan las ventas de las Game Key Cards? ¿Físicas o digitales?
    FBC: Firebreak y más juegos llegan a PlayStation Plus
    FBC: Firebreak y más juegos llegan a PlayStation Plus
    Revelan qué tan potente es Switch 2
    Revelan qué tan potente es Switch 2
    Fans reaccionan negativamente a Call of Duty: Black Ops 7
    Fans reaccionan negativamente a Call of Duty: Black Ops 7
    Jared Leto es denunciado por presunto acoso a adolescentes
    Jared Leto es denunciado por presunto acoso a adolescentes
    Compra juego de Switch 2 para jugar en Switch por error
    Compra juego de Switch 2 para jugar en Switch por error
    Servicios de Google se ven afectados por problemas con la nube
    Servicios de Google se ven afectados por problemas con la nube
    La película de Minecraft ya casi llega a streaming
    La película de Minecraft ya casi llega a streaming
    La expansión de GTA Online: Empresas tapaderas ya está disponible
    La expansión de GTA Online: Empresas tapaderas ya está disponible
    Se retrasa la fecha de lanzamiento de Marathon
    Se retrasa la fecha de lanzamiento de Marathon
    Primer vistazo a película live action de He-Man
    Primer vistazo a película live action de He-Man
    FBC: Firebreak y más juegos llegan a Xbox Game Pass
    FBC: Firebreak y más juegos llegan a Xbox Game Pass
    Políticas de Privacidad Información Legal Declaración de AccesibilidadPublicidad Contacto Directorio
    AtomixTwitterFacebookAtomix
    Prowell Media