Revelan el framerate que tendrá GTA VI

¿30fps o 60fps? Este es uno de los eternos debates en la industria. Si bien muchos desean jugar a 60fps, la realidad es que esto se ha complicado conforme la calidad visual y los efectos en pantalla aumentan. Ahora, a esta conversación se suma Grand Theft Auto VI, el cual podría llegar a consolas a solo 30fps.

Recientemente, Obbe Vermeij, un ex-desarrollador de Rockstar, compartió un tweet en donde señala que GTA VI se beneficiaría de correr a 30fps, puesto que esto le permitiría a los desarrolladores incluir un apartado visual avanzado. Esto, como era de esperarse, causó una serie de reacciones de todo tipo. Esto fue lo que comentó al respecto:

“Es un equilibrio. A 30fps se puede renderizar el doble de polígonos que a 60fps. Para un juego de acción competitivo, siempre se optaría por una alta tasa de fotogramas, pero para GTA quizás prefieras los detalles visuales”.

¿GTA VI correrá a 30fps?

Rumores han señalado que GTA VI contaría con un sistema de clima dinámico que afecta el comportamiento de los NPC, físicas de agua avanzada y paisajes en evolución. Lograr todo esto en un PS5 y Xbox Series X|S requiere de sacrificios, y tener 30fps bloqueados podrían ser la opción práctica para ofrecer todo lo que Rockstar desea sin tener algún problema de rendimiento.

Junto a esto, no hay que olvidar que el juego también llegará al Xbox Series S, por lo que los desarrolladores necesitan ofrecer una experiencia de calidad en todas las plataformas. Ahora, esto no es algo nuevo, puesto que Red Dead Redemption II también está disponible a 30fps en consolas, y es considerado uno de los mejores juegos de los últimos años.

Esto significa que, si GTA VI es tan bueno como muchos esperan, entonces las quejas relacionadas con los 30fps desaparecerán rápidamente. Recordemos que Rockstar usualmente nos ofrece experiencias cinemáticas con una gran narrativa. Si bien en consolas tal vez no se alcancen los 60fps, es muy probable que en PC esto sí llegue a pasar, aunque tengamos que esperar hasta el 2027 para ver esto.

Te recordamos que Grand Theft Auto VI llegará a PlayStation 5 y Xbox Series X|S el 26 de mayo del 2026.

Nota del Autor:

No hay algo de malo con los 30fps. Al final del día, todo tiene que ver con el frame pacing. Si Rockstar logra ofrecer una experiencia estable en todo momento, con una calidad visual impresionante, entonces no habrá muchas personas quejándose sobre GTA VI corriendo a 30fps.

