Analista revela qué tan exitoso será Grand Theft Auto VI

Grand Theft Auto V ha vendido más de 210 millones de copias, posicionándose como el segundo videojuego más exitoso en la historia de este medio, solo por detrás de Minecraft. De esta forma, las expectativas por Grand Theft Auto VI son bastante altas. Afortunadamente, para Rockstar y 2K, un nuevo análisis ha señalado que GTA VI tendría el lanzamiento más grande en la historia, recuperando sus costos de producción en semanas.

De acuerdo con Josh Chapman, analista en Konvoy Ventures, Grand Theft Auto VI generaría más de $7.6 mil millones de dólares en solo dos meses, recuperando sus costos de desarrollo y convirtiendo al trabajo de Rockstar en “el lanzamiento de juego más grande de todos los tiempos, rompiendo récords de copias vendidas e ingresos generados en casi todos los períodos de tiempo”.

Ahora, es importante mencionar que Chapman ha llegado a esta conclusión utilizando información que aún es oficial. Para comenzar, sus cálculos toman en cuenta un lanzamiento a $80 dólares, algo que se ha rumoreado, pero no ha sido confirmado. Junto a esto, se especula que GTA VI tuvo un presupuesto de $2 mil millones de dólares.

Lo más extraño y poco probable es que Chapman llama a GTA 6 la “próxima plataforma generada por usuarios”. Específicamente, predice que el título tendría un componente que incluye pagos a los creadores de servidores, creadores de mods y más, similar a lo que vemos con Fortnite y Roblox. Nada de esto ha sido confirmado por Rockstar, e incluso no hay reportes que señalan que esta entrega tenga algún elemento de creación. Sin embargo, no se descarta que la nueva versión de GTA Online cuente con algo similar.

Está claro que GTA VI será uno de los juegos más exitosos del siguiente año. No solo hay una gran base de fans esperando su lanzamiento, sino que la serie ya tiene un lugar en la cultura popular, por lo que incluso personas que no están tan adentradas en este medio están al tanto de este título. La cuestión no es si GTA VI romperá récords, sino cuánto tiempo se tardará en lograr un nuevo hito en esta industria.

Te recordamos que Grand Theft Auto VI llegará al PlayStation 5 y Xbox Series X|S el 26 de mayo del 2026. En temas relacionados, ya puedes descargar GTA VI en el Xbox Series X|S. De igual forma, surgen más pistas sobre un relanzamiento de GTA V.

Considerando la emoción del público, no sería una sorpresa si los estimados de Chapman se hacen realidad. Este es uno de los títulos más esperados de la década, y dejará una grieta enorme en donde cualquier juego que salga durante el mismo periodo simplemente no lograra atraer la atención del mercado.

Vía: Josh Chapman