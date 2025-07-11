    Surgen más pistas de que GTA IV tendrá relanzamiento

    Hasta este momento y por alguna razón, uno de los títulos más famosos de Rockstar Games no ha tenido un relanzamiento para consolas actuales, GTA IV, el cual solo está disponible en PS3, Xbox 360 y PC, donde en esta última tiene problemas de compatibilidad que puede hacer crashear algunos equipos. Y mientras la gente está esperando el siguiente gran lanzamiento, parece ser que quieren mantenerlos entretenidos con la aventura de Niko Bellic.

    Una reciente interacción entre un fan y el servicio de soporte de Rockstar Games ha vuelto a poner al juego en boca de todos. El jugador preguntó si existía la posibilidad de ver el título en consolas modernas, lo que desencadenó no solo una respuesta entusiasta por parte del agente, sino también un inesperado revuelo en la comunidad de seguidores del clásico de 2008.

    “Honestamente, pienso lo mismo”, fue la respuesta que recibió el fan cuando sugirió una “trilogía moderna” compuesta por GTA IV, GTA V y el futuro GTA VI. Aunque no es una confirmación oficial, el comentario ha sido interpretado por muchos como una señal de que incluso dentro de Rockstar hay interés en revivir el viaje por Liberty City.

    Tweet 1943435061585678552 20250711 113957 Via 10015 Io

    Más allá de la conversación, lo que realmente ha disparado las especulaciones son las referencias a versiones de GTA IV para PS4 y Xbox Series X|S que varios usuarios detectaron en la web oficial de soporte de Rockstar. Aunque podrían tratarse de errores o archivos obsoletos, el hallazgo alimenta las sospechas de que un relanzamiento no está fuera de los planes del estudio.

    A pesar de los años de rumores, GTA IV nunca ha sido adaptado oficialmente para las consolas posteriores a PS3 y Xbox 360. Por ahora, lo único confirmado es que el sexto juego llegará el próximo año, pero los fans no pierden la esperanza de que antes de esa fecha Rockstar les dé una sorpresa con el regreso del querido título. Muchos también esperan que Red Dead Redemption II tenga su versión optimizada para las consolas disponibles.

    Nota del autor: Sería bueno traerlo de regreso, después de todo los tres más icónicos ya tienen sus nuevas versiones, las cuales afortunadamente ya repararon.

