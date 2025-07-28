    Dan nuevos detalles del Arcade Stick de PlayStation 5

    Para quien no lo recuerde, hace algunas semanas en el último State of Play se hizo un anuncio bastante particular, el lanzamiento de un arcade stick para la consola actual de la compañía, PlayStation 5. Sin embargo, no se dio mucha más información al respecto, ya sea su funcionamiento con cuáles juegos en específico o el día de salida a la venta. Y para quienes ya estaban desesperados, surgieron noticias.

    Sony ha revelado oficialmente el nombre de su nuevo control: FlexStrike, un dispositivo que debutará en 2026 y que fue inicialmente presentado como Project Defiant. Este joystick estará disponible tanto para la consola como para PC, y hará su primera aparición pública en Evo 2025, el prestigioso torneo de juegos de lucha que se celebrará en Las Vegas del 1 al 3 de agosto.

    El FlexStrike se puede utilizar de forma inalámbrica o mediante conexión USB-C, e incluirá una batería recargable, aunque aún no se han dado detalles sobre su duración. Sony también ha confirmado que el dispositivo se venderá junto con un estuche para facilitar su transporte a torneos y reuniones.

    El control contará con características técnicas pensadas para los jugadores más exigentes: un joystick digital de alta calidad, botones con interruptores mecánicos, compuertas restrictivas intercambiables sin herramientas (cuadradas, circulares y octagonales) y un diseño ergonómico y resistente. Además, el adaptador inalámbrico PlayStation Link y los accesorios podrán guardarse dentro del mismo dispositivo.

    Sony apuesta fuerte por el mercado de periféricos premium, un sector que ha resultado rentable durante la era de PS5. El FlexStrike se suma a otros productos destacados como el PlayStation Portal y el DualSense Edge, dirigidos a usuarios que buscan experiencias de juego más personalizadas y profesionales.

    Vía: VGC

    Imagen

    Nota del autor: El anuncio quedó como anillo al dedo cuándo se reveló el Marvel Tokon, por lo que ya veremos si le cumple a los usuarios a los cuáles está dirigido.






