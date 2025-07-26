    Nueva actualización de la demanda de Nintendo a los creadores de Palworld

    La batalla legal entre Nintendo y Pocketpair por Palworld sigue dando de qué hablar, y ahora nuevos reportes indican que la compañía japonesa estaría tomando decisiones poco convencionales en el proceso. El éxito rotundo del juego, que ha sido comparado ampliamente con Pokémon, desencadenó una demanda por presunta infracción de patentes.

    Según un informe de Gamesfray, la gran N está intentando reescribir una de sus propias patentes en pleno litigio en Japón, algo que expertos consideran sumamente extraño. Florian Mueller, analista con 15 años de experiencia en disputas de propiedad intelectual, calificó la jugada como “inusual” y posiblemente desesperada, lo que sugiere que Nintendo podría estar buscando reforzar argumentos débiles dentro de la demanda.

    La disputa gira en torno a tres patentes, dos relacionadas con la captura de criaturas y una con el cambio de montura. Pocketpair se ha defendido señalando que esas mecánicas ya existían en otros videojuegos anteriores, a los que Nintendo nunca demandó. Incluso existe evidencia de que el sistema de cambio de montura de Palworldse mostró públicamente medio año antes de que la patente de Nintendofuera registrada.

    El uso de un lenguaje ambiguo en la modificación de la patente ha generado aún más dudas sobre la solidez de la acusación. Para varios observadores, este movimiento evidencia la presión que siente Nintendo ante la posibilidad de que su caso no prospere. Mientras tanto,  el juego sigue libre en plataformas como PS5 y los dueños de Mario enfrentan cuestionamientos por la forma en que está abordando este enfrentamiento legal.

    Por su parte, el repunte de jugadores del título no ha sido más grande.

    Nota del autor: La verdad muchos ya se olvidaron del juego, no creo que deban seguir centrando su atención en eso.



     


     





