Nueva función de PS5 limita el rendimiento de los juegos

De momento las consolas de Sony han perdido algo de paso por falta de lanzamientos de los estudios de PlayStation, y eso ha hecho que algunos jugadores se pregunten cuál será el futuro de la marca, ya que se espera un repunte cuando Ghost of Yotei salga al mercado. Mientras tanto, van llegando adiciones al propio hardware, con una especial que llama la atención debido a su funcionamiento.

la empresa anunció que una nueva actualización beta del software de PS5 comenzará a distribuirse a usuarios seleccionados a partir del 23 de julio. Esta versión preliminar del firmware traerá una serie de mejoras, entre ellas la posibilidad de emparejar el control DualSense con múltiples dispositivos y alternar entre ellos sin necesidad de una nueva sincronización. No obstante, el mayor cambio llegará con una función que apunta a reducir el consumo de energía mientras se juega.

La opción, llamada "Ahorro de Energía", será una función opcional que podrá activarse para disminuir el rendimiento de ciertos juegos y, con ello, reducir el consumo energético de la consola. Aunque esta característica no estará activa en la beta, se lanzará próximamente para todos los usuarios. Si bien Sony no ha detallado cómo se verá afectado el rendimiento, ha indicado que no será compatible con juegos de realidad virtual, y que algunas funciones o características gráficas podrían verse limitadas.

Es probable que este nuevo modo desactive funciones visuales exigentes como el trazado de rayos o reduzca la tasa de fotogramas en algunos títulos. La empresa reconoce que esta medida forma parte de su plan ambiental "Road to Zero", que busca alcanzar emisiones netas de carbono iguales a cero para el año 2040. Con esta propuesta, la compañía pretende alinear sus productos y servicios con sus objetivos ecológicos a largo plazo.

Sony prometió compartir más información sobre cómo funcionará exactamente esta opción de ahorro de energía para PS5, así como qué juegos serán compatibles. Por ahora, los usuarios de la beta recibirán una notificación por correo electrónico para probar estas nuevas funciones, mientras se prepara el lanzamiento general en los próximos meses.

Vía: Kotaku

Nota del autor: La consola gasta bastante energía, por lo que tener esta opción no está de más.