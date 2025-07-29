Sony demanda a Tencent por presunto plagio

En caso de que algunos no lo recuerden, hace meses la gente quedó sorprendida por una noticia de Tencent, dado que lanzaron un juego que recordaba a otra franquicia de Sony, con estética similar y hasta concepto de su universo donde se notaba la clara inspiración. Sin embargo, todo pasó sin pena ni gloria, y justo cuándo pensábamos que se había quedado ahí, parece que solo fue una espera de preparación para que los abogados iniciaran su proceso legal.

Sony ha presentado una demanda contra la gran empresa China en un tribunal federal de California, acusando a la compañía china de copiar de forma descarada su exitosa franquicia Horizon. Según los documentos legales, el título en cuestión, Light of Motiram, reproduce de manera tan precisa elementos visuales y temáticos de Zero Dawn y Forbidden West que podría inducir a los jugadores a pensar que se trata de una entrega oficial de la saga.

La queja de Sony detalla similitudes clave entre ambos juegos, como una protagonista pelirroja, tribus enfrentadas y un mundo postapocalíptico habitado por criaturas robóticas, lo cual, según la empresa japonesa, no puede considerarse una coincidencia. Además, se asegura que Tencent intentó inicialmente obtener su colaboración para desarrollar un nuevo título de la serie, propuesta que fue rechazada. A pesar de la negativa, la compañía habría seguido adelante con el desarrollo de Light of Motiram sin autorización.

Según el texto de la demanda, incluso el material promocional del juego publicado en plataformas como Steam replica el estilo visual y narrativo de la franquicia de Sony, hasta el punto de que varios usuarios y medios especializados ya han señalado las semejanzas. PlayStation considera que su rival y su subsidiaria Polaris Quest infringieron deliberadamente derechos de autor y marcas registradas asociadas a su personaje principal, Aloy, y al universo de Horizon.

Ante esta situación, la compañía japonesa solicita a la justicia que detenga el lanzamiento del juego y que se impongan sanciones económicas por los daños ocasionados. Mientras tanto, Light of Motiram, que aún no tiene fecha de salida, continúa generando controversia por la forma en que ha manejado una de las propiedades intelectuales más reconocibles de PlayStation.

Vía: VGC

Nota del autor: La verdad sí se parecen mucho, pero quizá la historia no sea nada parecida. La verdad, no tengo mucho interés de jugarlo.