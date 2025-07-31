Yakuza Kiwami 2 llegará al Nintendo Switch 2

SEGA está comprometido con llevar la serie de Yakuza, o Like a Dragon, a las consolas de Nintendo. Después del lanzamiento de Yakuza 0 Director’s Cut como parte del lanzamiento del Switch 2, durante el Nintendo Direct del día de hoy se ha confirmado que Yakuza Kiwami 2 llegará a la nueva consola de la Gran N el próximo mes de noviembre.

Por medio de un nuevo tráiler, se ha confirmado que Yakuza Kiwami 2, el remake del clásico de PlayStation 2 que vimos originalmente en el 2017, llegará al Nintendo Switch 2 el próximo 13 de noviembre. A diferencia de lo que vimos con Yakuza 0 Director’s Cut, este nuevo lanzamiento no tendrá algún agregado o contenido adicional.

Esto no es todo, puesto que se ha confirmado que Yakuza Kiwami, el cual llegó al Switch el año pasado, recibirá una actualización de paga para el Switch 2, la cual nos ofrecerá un apartado visual mejorado, más cuadros por segundo, y un par de adiciones que todos los fans van a apreciar. Aquellos que ya tengan el juego en el Switch podrán acceder a la actualización de Switch 2 a un precio reducido.

Yakuza Kiwami 2 y la actualización de Yakuza Kiwami estarán disponibles en el Nintendo Switch 2 el próximo 13 de noviembre.

Vía: Nintendo Direct