    Yakuza Kiwami 2 llegará al Nintendo Switch 2

    TRENDING

    Por 0 COMENTARIOS31/07/2025 9:07 a. m.

    SEGA está comprometido con llevar la serie de Yakuza, o Like a Dragon, a las consolas de Nintendo. Después del lanzamiento de Yakuza 0 Director’s Cut como parte del lanzamiento del Switch 2, durante el Nintendo Direct del día de hoy se ha confirmado que Yakuza Kiwami 2 llegará a la nueva consola de la Gran N el próximo mes de noviembre.

    Por medio de un nuevo tráiler, se ha confirmado que Yakuza Kiwami 2, el remake del clásico de PlayStation 2 que vimos originalmente en el 2017, llegará al Nintendo Switch 2 el próximo 13 de noviembre. A diferencia de lo que vimos con Yakuza 0 Director’s Cut, este nuevo lanzamiento no tendrá algún agregado o contenido adicional.

    Esto no es todo, puesto que se ha confirmado que Yakuza Kiwami, el cual llegó al Switch el año pasado, recibirá una actualización de paga para el Switch 2, la cual nos ofrecerá un apartado visual mejorado, más cuadros por segundo, y un par de adiciones que todos los fans van a apreciar. Aquellos que ya tengan el juego en el Switch podrán acceder a la actualización de Switch 2 a un precio reducido.

    Yakuza Kiwami 2 y la actualización de Yakuza Kiwami estarán disponibles en el Nintendo Switch 2 el próximo 13 de noviembre.  

    Imagen

    Vía: Nintendo Direct 

    Etiquetas: , , , , , , ,
    Sebastian Quiroz
    Sebastian Quiroz
    27 años. Editor en Atomix.vg. Consumidor de la cultura pop.
    Sigue a PrimoSebasWave en Twitter
    Primer tráiler de Lumines Arise, nuevo de juego del equipo de Tetris Effect
    Primer tráiler de Lumines Arise, nuevo de juego del equipo de Tetris Effect
    Bandai Namco revela el primer tráiler de Code Vein II
    Bandai Namco revela el primer tráiler de Code Vein II
    Remasterización de Final Fantasy Tactics es real
    Remasterización de Final Fantasy Tactics es real
    Final Fantasy VII Remake y Final Fantasy XVI llegan a Xbox
    Final Fantasy VII Remake y Final Fantasy XVI llegan a Xbox
    Precio, fecha de lanzamiento y gameplay de Mafia: The Old Country
    Precio, fecha de lanzamiento y gameplay de Mafia: The Old Country
    Fecha de lanzamiento de Stellar Blade en PC
    Fecha de lanzamiento de Stellar Blade en PC
    Nuevo tráiler de la película de Superman
    Nuevo tráiler de la película de Superman
    Fecha de la nueva expansión de Pokémon TCG: Pocket
    Fecha de la nueva expansión de Pokémon TCG: Pocket
    Nintendo y Masahiro Sakurai confirman Kirby Air Riders
    Nintendo y Masahiro Sakurai confirman Kirby Air Riders
    Fecha para la nueva expansión de Pokémon TCG Pocket
    Fecha para la nueva expansión de Pokémon TCG Pocket
    Nuevo tráiler de Pokémon Legends: Z-A
    Nuevo tráiler de Pokémon Legends: Z-A
    Bandai Namco revela Digimon Story: Time Stranger
    Bandai Namco revela Digimon Story: Time Stranger
    Terminator 2 tendrá un nuevo juego retro
    Terminator 2 tendrá un nuevo juego retro
    Se presenta nuevo Ninja Gaiden en dos dimensiones
    Se presenta nuevo Ninja Gaiden en dos dimensiones
    Primer teaser de la nueva película de Superman
    Primer teaser de la nueva película de Superman
    TODAS las novedades de Arc System Works para el 2025
    TODAS las novedades de Arc System Works para el 2025
    Monster Hunter Outlanders llegará a dispositivos móviles
    Monster Hunter Outlanders llegará a dispositivos móviles
    Xbox presenta el nuevo Halo con un avance
    Xbox presenta el nuevo Halo con un avance
    Primer tráiler de la segunda temporada de Castlevania: Nocturne
    Primer tráiler de la segunda temporada de Castlevania: Nocturne
    Capcom comparte tráiler de X-Men: Children of the Atom
    Capcom comparte tráiler de X-Men: Children of the Atom
    Políticas de Privacidad Información Legal Declaración de AccesibilidadPublicidad Contacto Directorio
    AtomixTwitterFacebookAtomix
    Prowell Media