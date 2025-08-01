    ¿Cuándo llegará Starfield a PlayStation 5?

    TRENDING

    Por 0 COMENTARIOS01/08/2025 11:33 a. m.

    Desde el instante en que Xbox reveló sus planes para llevar sus juegos a las consolas de PlayStation y Nintendo, muchos se han preguntado cuándo es que Starfield recibirá el mismo tratamiento. Bueno, un nuevo reporte ha señalado que esto sí sucederá, aunque no será algo que veremos sino hasta el próximo año.

    De acuerdo con un nuevo reporte de MP1st, Xbox y Bethesda ya están trabajando en una versión de Starfield para el PlayStation 5. Sin embargo, será mejor que no esperes que esto suceda este año, puesto que el lanzamiento de este título en la consola de Sony se llevaría a cabo hasta la primavera del 2026. Afortunadamente, no lo haría solo, puesto que una nueva expansión para esta entrega ya estaría en desarrollo, así como una serie de mejoras de calidad de vida. 

    MP1st también ha señalado que tendremos más información sobre el futuro de Starfield durante Gamescom este año. Sin embargo, considerando que el lanzamiento de este título en PS5 se llevaría a cabo hasta el próximo año, es probable que Xbox espere hasta The Game Awards a finales del 2025 para compartir más detalles sobre este supuesto lanzamiento.

    ¿Por qué no ha llegado Starfield a PS5?

    Notablemente, el reporte de MP1st también ofrece una pieza de información interesante. El medio ha señalado que una de las razones por las cuales Starfield aún no está disponible en PS5 se debe al desempeño comercial de su DLC, Shattered Space, el cual no fue el esperado en Xbox. 

    Recordemos que el trabajo de Bethesda no ha sido exclusivo de Xbox. DOOM: The Dark Ages llegó día uno al PlayStation 5, mientras que Indiana Jones and the Great Circle estuvo disponible en la consola de Sony un par de meses después de su llegada a Xbox Series X|S. De esta forma, queda claro que solo es cuestión de tiempo antes de que Starfield sufra el mismo destino, y es muy probable que veamos algo similar con The Elder Scrolls VI y Fallout 5 en un lejano futuro.

    Por el momento, solo nos queda esperar para ver qué sucederá con Starfield, el cual podría llegar al PlayStation 5 hasta la primavera del 2026. En temas relacionados, puedes conocer más sobre este posible lanzamiento aquí. De igual forma, Xbox acepta que Game Pass no es rentable.

    Imagen

    Nota del Autor:

    Starfield llegará a PlayStation 5, de eso no hay duda. Sin embargo, todo indica a que tendremos que esperar para que esto funcione. A diferencia de DOOM: The Dark Ages, el cual es la nueva entrega en una de las series más aclamadas de los FPS, e Indiana Jones and the Great Circle, el cual utiliza una propiedad reconocida, Starfiled tiene un mayor muro que escalar si desea sea el éxito que Bethesda y Xbox esperan.

    Vía:|

    Etiquetas: , , , , ,
    Sebastian Quiroz
    Sebastian Quiroz
    27 años. Editor en Atomix.vg. Consumidor de la cultura pop.
    Sigue a PrimoSebasWave en Twitter
    Se lanza el tráiler final de M3GAN 2.0
    Se lanza el tráiler final de M3GAN 2.0
    El Nintendo Switch recibe nueva actualización
    El Nintendo Switch recibe nueva actualización
    Se cancelan dos juegos desarrollados por People Can Fly
    Se cancelan dos juegos desarrollados por People Can Fly
    Primer vistazo al vaso coleccionable de la película de Superman
    Primer vistazo al vaso coleccionable de la película de Superman
    Usuario destroza su Switch 2 con un martillo
    Usuario destroza su Switch 2 con un martillo
    Activision lanza nuevo gameplay de Tony Hawks Pro Skater 3 + 4
    Activision lanza nuevo gameplay de Tony Hawks Pro Skater 3 + 4
    Nuevo tráiler de Gears of War Reloaded
    Nuevo tráiler de Gears of War Reloaded
    Telcel aplica cambios a las recargas de $150 y $200 pesos
    Telcel aplica cambios a las recargas de $150 y $200 pesos
    ¿Cómo cuentan las ventas de las Game Key Cards? ¿Físicas o digitales?
    ¿Cómo cuentan las ventas de las Game Key Cards? ¿Físicas o digitales?
    FBC: Firebreak y más juegos llegan a PlayStation Plus
    FBC: Firebreak y más juegos llegan a PlayStation Plus
    Revelan qué tan potente es Switch 2
    Revelan qué tan potente es Switch 2
    Fans reaccionan negativamente a Call of Duty: Black Ops 7
    Fans reaccionan negativamente a Call of Duty: Black Ops 7
    Jared Leto es denunciado por presunto acoso a adolescentes
    Jared Leto es denunciado por presunto acoso a adolescentes
    Compra juego de Switch 2 para jugar en Switch por error
    Compra juego de Switch 2 para jugar en Switch por error
    Servicios de Google se ven afectados por problemas con la nube
    Servicios de Google se ven afectados por problemas con la nube
    La película de Minecraft ya casi llega a streaming
    La película de Minecraft ya casi llega a streaming
    La expansión de GTA Online: Empresas tapaderas ya está disponible
    La expansión de GTA Online: Empresas tapaderas ya está disponible
    Se retrasa la fecha de lanzamiento de Marathon
    Se retrasa la fecha de lanzamiento de Marathon
    Primer vistazo a película live action de He-Man
    Primer vistazo a película live action de He-Man
    FBC: Firebreak y más juegos llegan a Xbox Game Pass
    FBC: Firebreak y más juegos llegan a Xbox Game Pass
    Políticas de Privacidad Información Legal Declaración de AccesibilidadPublicidad Contacto Directorio
    AtomixTwitterFacebookAtomix
    Prowell Media