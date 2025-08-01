¿Cuándo llegará Starfield a PlayStation 5?

Desde el instante en que Xbox reveló sus planes para llevar sus juegos a las consolas de PlayStation y Nintendo, muchos se han preguntado cuándo es que Starfield recibirá el mismo tratamiento. Bueno, un nuevo reporte ha señalado que esto sí sucederá, aunque no será algo que veremos sino hasta el próximo año.

De acuerdo con un nuevo reporte de MP1st, Xbox y Bethesda ya están trabajando en una versión de Starfield para el PlayStation 5. Sin embargo, será mejor que no esperes que esto suceda este año, puesto que el lanzamiento de este título en la consola de Sony se llevaría a cabo hasta la primavera del 2026. Afortunadamente, no lo haría solo, puesto que una nueva expansión para esta entrega ya estaría en desarrollo, así como una serie de mejoras de calidad de vida.

MP1st también ha señalado que tendremos más información sobre el futuro de Starfield durante Gamescom este año. Sin embargo, considerando que el lanzamiento de este título en PS5 se llevaría a cabo hasta el próximo año, es probable que Xbox espere hasta The Game Awards a finales del 2025 para compartir más detalles sobre este supuesto lanzamiento.

¿Por qué no ha llegado Starfield a PS5?

Notablemente, el reporte de MP1st también ofrece una pieza de información interesante. El medio ha señalado que una de las razones por las cuales Starfield aún no está disponible en PS5 se debe al desempeño comercial de su DLC, Shattered Space, el cual no fue el esperado en Xbox.

Recordemos que el trabajo de Bethesda no ha sido exclusivo de Xbox. DOOM: The Dark Ages llegó día uno al PlayStation 5, mientras que Indiana Jones and the Great Circle estuvo disponible en la consola de Sony un par de meses después de su llegada a Xbox Series X|S. De esta forma, queda claro que solo es cuestión de tiempo antes de que Starfield sufra el mismo destino, y es muy probable que veamos algo similar con The Elder Scrolls VI y Fallout 5 en un lejano futuro.

Por el momento, solo nos queda esperar para ver qué sucederá con Starfield, el cual podría llegar al PlayStation 5 hasta la primavera del 2026. En temas relacionados, puedes conocer más sobre este posible lanzamiento aquí. De igual forma, Xbox acepta que Game Pass no es rentable.

Nota del Autor:

Starfield llegará a PlayStation 5, de eso no hay duda. Sin embargo, todo indica a que tendremos que esperar para que esto funcione. A diferencia de DOOM: The Dark Ages, el cual es la nueva entrega en una de las series más aclamadas de los FPS, e Indiana Jones and the Great Circle, el cual utiliza una propiedad reconocida, Starfiled tiene un mayor muro que escalar si desea sea el éxito que Bethesda y Xbox esperan.

