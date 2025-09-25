    Alan Wake 2 y más juegos llegan a PlayStation Plus

    Después de una pequeña filtración hace unos días, Sony confirmó los juegos que llegarán a PlayStation Plus por medio del más reciente State of Play. Aquí encontramos una gran selección para todos los usuarios que tengan una suscripción  Essential, Premium o Extra.

    Para comenzar, The Last of Us Part II se unirá al catálogo de PlayStation Plus a partir del próximo 26 de septiembre, el día de The Last of Us. Ahora, es importante mencionar que en los usuarios del PS4 tendrán acceso a la versión original del juego, mientras que aquellos que con un PS5 podrán disfrutar de la remasterización, la cual también incluye un modo roguelike.

    Más juegos para PS Plus

    Afortunadamente, The Last of Us Part II no será la única novedad, y es que Alan Wake 2, Goat Simulator 3 y Cocoon estarán disponibles para todos los usuarios de PlayStation Plus a partir del próximo 7 de octubre. Esta es la selección de Essentials, por lo que solo tendrás un mes para agregar estos tres títulos a tu colección. 

    Por último, pero no menos importante, aquellos con la mayor suscripción de PlayStation Plus también podrán disfrutar de Tekken 3 de PlayStation, Soulcalibur III de PlayStation 2, y Tomb Raider Anniversary de PS2. Estos tres juegos aún no tienen fecha de llegada a esta plataforma, pero estarán disponibles en un futuro en la sección de clásicos.

    Recuerda, The Last of Us Part II estará disponible a partir del 26 de septiembre, mientras que Alan Wake 2, Goat Simulator 3 y Cocoon llegarán el 7 de octubre. En temas relacionados, aquí puedes checar nuestro resumen del State of Play más reciente. De igual forma, Gran Turismo 7 recibirá nuevo contenido.

    Esta es una gran selección. The Last of Us Part II, Alan Wake II y Cocoon valen mucho la pena. Si no han tenido la oportunidad de disfrutar de algunos de estos títulos, este es el momento perfecto para hacerlo. No puedo esperar para ver qué más llegará a esta plataforma en un futuro.

    Vía: PlayStation

    Sebastian Quiroz
    Sebastian Quiroz
    27 años. Editor en Atomix.vg. Consumidor de la cultura pop.
