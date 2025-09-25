    Así le fue a Marvel Zombies en calificaciones

    25/09/2025 9:03 a. m.

    Aunque es probable que algunos no estén al tanto, el día de ayer, 24 de septiembre, llegó una nueva serie animada de Marvel a Disney+. Así es, la esperada primera temporada de Marvel Zombies ya está disponible en el servicio de streaming del ratón, y la recepción ha sido mixta.

    En estos momentos, los cuatro capítulos de Marvel Zombies ya están disponibles en Disney+, y con ello han llegado las primeras calificaciones de esta serie animada. En Rotten Tomatoes, la producción cuenta con una recepción del 64% por parte de los críticos, aunque el público en general ha sido más positivo, otorgando una puntuación del 83%. Esto fue lo que comentó Polygon:

    “Afortunadamente, la miniserie derivada Marvel Zombies realmente cumple la promesa de What If a través de su reinvención gráfica de algunos de los momentos más importantes del MCU”.

    Por su parte, AV Club señaló:

    “Incluso con el apocalipsis zombie ahí para darle vida a sus vidas, los nuevos héroes de Marvel son menos animados que los devoradores de brazos que los rodean”.

    De igual forma, Collider agregó:

    “En definitiva, Marvel Zombies parece estar siempre corriendo hacia la meta, sin darle ni al público ni a los personajes mucho tiempo para respirar”.

    Una recepción mixta

    En general, parece que estamos frente a una experiencia más de Marvel en streaming. Esto quiere decir que hay calidad y buenos momentos para los fans, pero no hay algo que valga mucho la pena, y el resultado final no es tan fuerte como a muchos les gustaría. Afortunadamente, en esta ocasión no tenemos que esperar para ver todo lo que esta producción tiene para nosotros, ya que los cuatro episodios ya están disponibles.

    Solo nos queda esperar para ver si este es el final de Marvel Zombies, o si en un futuro veremos una segunda temporada o, mejor, una adaptación fiel del icónico cómic. En temas relacionados, Spider-Man: Across the Spider-Verse cambia su fecha de estreno. De igual forma, filtran importante imagen de Avengers: Doomsday.

