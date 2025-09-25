Así se ve Resident Evil 9: Requiem corriendo en Switch 2

Uno de los grandes lanzamientos third party para el Nintendo Switch 2 en el 2026 es Resident Evil: Requiem. Ahora, como parte de los demos de Tokyo Game Show 2025, los asistentes han tenido la oportunidad de probar este título en su versión portátil, algo que ha sorprendido a más de una persona, incluso con sus notables rebajas.

En estos momentos, todos los asistentes de Tokyo Game Show tienen la oportunidad de jugar Resident Evil: Requiem en el modo portátil de Switch 2 y, como era de esperarse, ya hay videos que nos muestran cómo corre esta versión. Para la sorpresa de muchos, el resultado es positivo, aunque no está libre de rebajas notables en la calidad de imagen y resolución.

Resident Evil Requiem Switch 2 gameplay from Tokyo Game Show.



Hands on impressions have been very positive.



The Switch 2 port is very good.

¿Qué tal corre Resident Evil Requiem en Switch 2?

Resident Evil Requiem en Switch 2 ofrece ray tracing, algo que solo encontramos en Star Wars: Outlaws en estos momentos. De igual forma, se ha revelado que el juego, en la versión portátil, corre a 600p reescalado con DLSS, manteniendo 30fps durante la mayoría del tiempo. De igual forma, es posible notar una rebaja en las texturas y sombras, así como ocasionales caídas de cuadros.

Lamentablemente, por el momento no hay material que nos muestre cómo va a correr Resident Evil: Requiem cuando el Switch 2 se encuentre en el dock, pero es probable que tenga un mejor desempeño. Junto a esto, no hay que olvidar que Capcom llevó una versión que no representa el producto final, por lo que existe la posibilidad de que veamos algo mucho mejor en su lanzamiento.

Recuerda, Resident Evil: Requiem estará disponible en PS5, Xbox Series X|S, Switch 2 y PC el 27 de febrero del 2026. En temas relacionados, este juego será más barato en Switch 2. De igual forma, Capcom nos presenta un nuevo tráiler de Pragmata.

Capcom ya ha demostrado que el RE Engine puede funcionar en el Switch, por lo que saben muy bien qué se necesita hacer para que sus juegos corran en las consolas de Nintendo. Considerando que aún faltan varios meses para su lanzamiento, los desarrolladores tienen el tiempo suficiente para optimizar y ofrecer la mejor experiencia posible de Resident Evil: Requiem en Switch 2.

