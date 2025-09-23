Resident Evil 9 será más barato en Switch 2

Un precio considerable en la plataforma

La versión de Resident Evil 9 Requiem para Nintendo Switch 2 sorprende con un precio más accesible en comparación con otras consolas. Capcom confirmó la llegada del juego de terror a la nueva plataforma durante un Direct reciente, y las primeras tiendas ya muestran listados que revelan la diferencia de costo.

En Amazon UK, la edición para la nueva consola de la gran N se encuentra a 60 £, mientras que las versiones para PlayStation 5 y Xbox Series X mantienen un precio de 70 £. La experiencia de juego será la misma en todas las plataformas, aunque algunas diferencias gráficas podrían justificar la rebaja en la plataforma de Nintendo.

Capcom parece buscar con esta estrategia atraer a los jugadores de Switch 2, ofreciendo una opción más económica sin sacrificar el contenido principal. La compañía también ha compartido comparaciones preliminares del apartado visual entre la versión de Nintendo y la de PS5.

Por ahora, no se ha especificado si este precio más bajo se mantendrá en otras regiones, pero la noticia ya genera expectativas entre los fanáticos que desean disfrutar de Resident Evil 9 Requiem en la portátil de nueva generación de Nintendo. Por lo que algunos usuarios podrían dejar de lado las demás versiones e ir por la más llamativa en cuanto a descuentos.

El juego se lanza el 27 de febrero de 2026.

Vía: NE

Nota del autor: Quizá sea solo un error momentáneo. Pero si llega a dicho precio, es posible que carezca de ciertas características.