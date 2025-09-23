    Resident Evil 9 será más barato en Switch 2

    TRENDING

    Por 0 COMENTARIOS23/09/2025 6:33 p. m.

    Un precio considerable en la plataforma

    La versión de Resident Evil 9 Requiem para Nintendo Switch 2 sorprende con un precio más accesible en comparación con otras consolas. Capcom confirmó la llegada del juego de terror a la nueva plataforma durante un Direct reciente, y las primeras tiendas ya muestran listados que revelan la diferencia de costo.

    En Amazon UK, la edición para la nueva consola de la gran N se encuentra a 60 £, mientras que las versiones para PlayStation 5 y Xbox Series X mantienen un precio de 70 £. La experiencia de juego será la misma en todas las plataformas, aunque algunas diferencias gráficas podrían justificar la rebaja en la plataforma de Nintendo.

    Capcom parece buscar con esta estrategia atraer a los jugadores de Switch 2, ofreciendo una opción más económica sin sacrificar el contenido principal. La compañía también ha compartido comparaciones preliminares del apartado visual entre la versión de Nintendo y la de PS5.

    Por ahora, no se ha especificado si este precio más bajo se mantendrá en otras regiones, pero la noticia ya genera expectativas entre los fanáticos que desean disfrutar de Resident Evil 9 Requiem en la portátil de nueva generación de Nintendo. Por lo que algunos usuarios podrían dejar de lado las demás versiones e ir por la más llamativa en cuanto a descuentos.

    El juego se lanza el 27 de febrero de 2026.

    Vía: NE

    Imagen

    Nota del autor: Quizá sea solo un error momentáneo. Pero si llega a dicho precio, es posible que carezca de ciertas características.

    Etiquetas: , , , , , , , , ,
    AldoLawson
    AldoLawson
    Músico que le quiso entrar a esto de los videojuegos
    Sigue a Aldo_Lawson1 en Twitter
    GDC 2011: Se revelan los primeros detalles del multiplayer de Resistance 3
    GDC 2011: Se revelan los primeros detalles del multiplayer de Resistance 3
    Suscriptores de Playstation Plus podrán jugar Mortal Kombat la próxima semana
    Suscriptores de Playstation Plus podrán jugar Mortal Kombat la próxima semana
    Blizzard cumple 20 años de existencia y tiene un mensaje para sus fanáticos
    Blizzard cumple 20 años de existencia y tiene un mensaje para sus fanáticos
    Se confirma el juego de Battle: Los Angeles
    Se confirma el juego de Battle: Los Angeles
    Primer vistazo a Scorpion en Mortal Kombat Rebirth
    Primer vistazo a Scorpion en Mortal Kombat Rebirth
    Casi todos los juegos de DSiWare estarán disponibles en el lanzamiento de la eShop del 3DS
    Casi todos los juegos de DSiWare estarán disponibles en el lanzamiento de la eShop del 3DS
    GDC 2011: Nuevo trailer de Battlefield 3
    GDC 2011: Nuevo trailer de Battlefield 3
    Nuevos datos revelados de Mortal Kombat
    Nuevos datos revelados de Mortal Kombat
    Nuevos detalles de Prototype 2
    Nuevos detalles de Prototype 2
    Primer trailer oficial con gameplay de Alice: Madness Returns
    Primer trailer oficial con gameplay de Alice: Madness Returns
    App de la semana: SKWER
    App de la semana: SKWER
    Kaz Hirai asciende de puesto
    Kaz Hirai asciende de puesto
    Nuevo trailer de The Secret World
    Nuevo trailer de The Secret World
    Nuevos detalles de la película Silent Hill: Revelation 3D
    Nuevos detalles de la película Silent Hill: Revelation 3D
    La Controversia favorece a los videojuegos, opina EA
    La Controversia favorece a los videojuegos, opina EA
    Nuevos Mixes para DJ Hero 2
    Nuevos Mixes para DJ Hero 2
    Rumor: Nuevo DLC de Fallout: New Vegas llegará la próxima semana
    Rumor: Nuevo DLC de Fallout: New Vegas llegará la próxima semana
    Parasite Eve llegará mañana a la PlayStation Network
    Parasite Eve llegará mañana a la PlayStation Network
    El DLC de Castlevania: Lords of Shadow ya tiene fecha de salida, nuevo trailer
    El DLC de Castlevania: Lords of Shadow ya tiene fecha de salida, nuevo trailer
    Batman: Arkham City ya tiene fecha de salida
    Batman: Arkham City ya tiene fecha de salida
    Terminos y condicionesAviso de privavidadDeclaración de AccesibilidadPublicidad Contacto DirectorioPolítica Editorial
    Atomix

      © 2025

    Atomix
    Atomix Logo