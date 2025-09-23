    Filtración revela cómo sería el gameplay de Leon en Resident Evil 9: Requiem

    23/09/2025 10:15 a. m.

    Aunque por el momento solo se ha confirmado que Grace Ashcroft será la protagonista de Resident Evil: Requiem, múltiples rumores y filtraciones han señalado que Leon S. Kennedy también formará parte de esta aventura. Ahora, ya tenemos más información sobre la posible participación de este personaje en el siguiente juego de Capcom.

    Pese a que no hay información oficial, Dusk Golem, famoso insider, asegura que el siguiente tráiler de Resident Evil: Requiem confirmaría la participación de Leon como el segundo personaje jugable. Las secciones de este personaje se llevarían a cabo en el 2020, y tendrían un gran enfoque en la acción, aunque no se dejaría de lado el terror del todo.

    Leon regresa a Resident Evil

    Junto a esto, se ha mencionado que las secciones de Leon se llevarían a cabo en niveles grandes, y en uno de estos hasta se podría usar algún vehículo. Por último, el diseño del protagonista reflejaría su edad, mostrando canas. Lo interesante, es que las secciones de Grace se llevarían a cabo en el 2028, por lo que Resident Evil: Requiem nos mostraría eventos de dos tiempos diferentes.

    Considerando que esta semana se lleva a cabo Tokyo Game Show y un nuevo State of Play, muchos esperan que Capcom comparta un nuevo tráiler en estos días en donde se confirme la participación de Leon en este juego. Considerando que la última aparición de este personaje en el canon fue Resident Evil 6, muchos desean ver en acción a uno de los protagonistas más amados de toda la serie.

    Solo nos queda esperar para ver si esta semana tenemos más información sobre este juego. Te recordamos que Resident Evil Requiem llegará a PlayStation 5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch 2 y PC el 27 de febrero del 2026. En temas relacionados, aquí puede ver una comparativa del juego entre PS5 y Switch 2. De igual forma, esta entrega tendrá un nuevo sistema de terror.

    Imagen

    Nota del Autor:

    Por mucho que me gustaría ver a Leon, me encantaría más que su rol fuera de soporte. Resident Evil: Requiem debe enfocarse en Grace Ashcroft para transmitir una sensación de terror. No quiero ver algo como el final de Resident Evil Village, por interesante que este concepto puede ser.

    Vía: Dusk Golem 

