    Resident Evil 9 incorporará nuevo sistema de terror

    TRENDING

    Por 0 COMENTARIOS21/09/2025 4:00 p. m.

    Los jugadores se sentirán incómodos

    Capcom ha dejado claro que Resident Evil 9: Requiem, la próxima gran entrega de la saga de terror, no solo servirá para presentar a un nuevo protagonista, sino que también buscará redefinir la manera en que los jugadores experimentan el miedo. El equipo de desarrollo, encabezado por el director Koshi Nakanishi y el productor Masato Kumazawa, adelantó que el juego seguirá basándose en un ciclo ya clásico de la franquicia: momentos de tensión extrema seguidos de espacios más tranquilos que permiten al jugador bajar la guardia antes de regresar a la angustia.

    Lo que distingue a la entrega es que los desarrolladores confirmaron estar trabajando en un nuevo sistema aún no revelado, el cual promete marcar diferencias respecto a los títulos anteriores. Aunque no ofrecieron detalles concretos, explicaron que este mecanismo tendrá como objetivo manipular las emociones de los jugadores, llevándolos por una montaña rusa de terror, exploración y combate como nunca antes.

    En palabras de Nakanishi, este diseño busca ampliar la distancia entre la tensión y la liberación, logrando que los momentos de pánico sean más intensos y que los instantes de calma se sientan realmente catárticos. Con ello, esperan que la experiencia sea mucho más impredecible, atrapando al jugador en un vaivén de emociones constante.

    Por ahora, Capcom se mantiene reservada sobre cómo funcionará exactamente este sistema, pero la promesa de ofrecer una experiencia más dinámica y emocional ha elevado las expectativas de los fans. A la espera de más detalles oficiales, Resident Evil Requiem 9: Requiem ya se perfila como uno de los lanzamientos más ambiciosos en la historia de la saga.

    Se lanza el 27 de febrero para PS5, Xbox Series X/S, Switch 2 y PC.

    Vía: MP1

    Imagen

    Nota del autor: Aunque las primeras escenas ya me dan mucho miedo, creo que quiero jugarlo en cuanto salga.


    Etiquetas: , , , , , , , , , , ,
    AldoLawson
    AldoLawson
    Músico que le quiso entrar a esto de los videojuegos
    Sigue a Aldo_Lawson1 en Twitter
    Apptomix semana 40: 3 juegos de iOS y Android que debes jugar
    Apptomix semana 40: 3 juegos de iOS y Android que debes jugar
    Nuevo tráiler de Medal of Honor: Warfighter nos muestra una persecución en auto
    Nuevo tráiler de Medal of Honor: Warfighter nos muestra una persecución en auto
    Sony e Insomniac anuncian Resistance Collection para PS3
    Sony e Insomniac anuncian Resistance Collection para PS3
    Ubisoft muestra en un nuevo tráiler de Assassin’s Creed III la historia de Connor
    Ubisoft muestra en un nuevo tráiler de Assassin’s Creed III la historia de Connor
    Valve lanza software que no es de videojuegos en Steam
    Valve lanza software que no es de videojuegos en Steam
    Notch libera video de la física de 0x10c
    Notch libera video de la física de 0x10c
    Machinarium llegará el 9 de octubre a la PlayStation Network
    Machinarium llegará el 9 de octubre a la PlayStation Network
    Calendario de lanzamientos de Xbox Live para las próximas semanas
    Calendario de lanzamientos de Xbox Live para las próximas semanas
    Nuevo tráiler de Animal Crossing: Jump Out nos muestra las nuevas características del juego
    Nuevo tráiler de Animal Crossing: Jump Out nos muestra las nuevas características del juego
    Hoy comienza a llegar la nueva actualización para Xbox 360
    Hoy comienza a llegar la nueva actualización para Xbox 360
    Rumor: Sony regresa al EGS
    Rumor: Sony regresa al EGS
    GameStyle: ¿Eres muy fan de God of War? Mira este increíble tatuaje
    GameStyle: ¿Eres muy fan de God of War? Mira este increíble tatuaje
    Nuevo tráiler de Epic Mickey 2: The Power of Two nos muestra el uso de la pintura y el disolvente
    Nuevo tráiler de Epic Mickey 2: The Power of Two nos muestra el uso de la pintura y el disolvente
    Actualización semanal de la PlayStation Store
    Actualización semanal de la PlayStation Store
    Los juegos de EA para Wii U requieren ingresar con la cuenta de Origin y Nintendo Network ID
    Los juegos de EA para Wii U requieren ingresar con la cuenta de Origin y Nintendo Network ID
    Presentado un nuevo tráiler de Marvel Heroes para PC
    Presentado un nuevo tráiler de Marvel Heroes para PC
    El sistema de peleas de Final Fantasy estuvo inspirado en un deporte americano
    El sistema de peleas de Final Fantasy estuvo inspirado en un deporte americano
    DoDonPachi Maximum llegará esta semana a iOS
    DoDonPachi Maximum llegará esta semana a iOS
    Ésta será la portada del próximo juego de Tomb Raider
    Ésta será la portada del próximo juego de Tomb Raider
    La Comic-Con Internacional seguirá con sede en San Diego
    La Comic-Con Internacional seguirá con sede en San Diego
    Terminos y condicionesAviso de privavidadDeclaración de AccesibilidadPublicidad Contacto DirectorioPolítica Editorial
    Atomix

      © 2025

    Atomix
    Atomix Logo