Resident Evil 9 incorporará nuevo sistema de terror

Los jugadores se sentirán incómodos

Capcom ha dejado claro que Resident Evil 9: Requiem, la próxima gran entrega de la saga de terror, no solo servirá para presentar a un nuevo protagonista, sino que también buscará redefinir la manera en que los jugadores experimentan el miedo. El equipo de desarrollo, encabezado por el director Koshi Nakanishi y el productor Masato Kumazawa, adelantó que el juego seguirá basándose en un ciclo ya clásico de la franquicia: momentos de tensión extrema seguidos de espacios más tranquilos que permiten al jugador bajar la guardia antes de regresar a la angustia.

Lo que distingue a la entrega es que los desarrolladores confirmaron estar trabajando en un nuevo sistema aún no revelado, el cual promete marcar diferencias respecto a los títulos anteriores. Aunque no ofrecieron detalles concretos, explicaron que este mecanismo tendrá como objetivo manipular las emociones de los jugadores, llevándolos por una montaña rusa de terror, exploración y combate como nunca antes.

En palabras de Nakanishi, este diseño busca ampliar la distancia entre la tensión y la liberación, logrando que los momentos de pánico sean más intensos y que los instantes de calma se sientan realmente catárticos. Con ello, esperan que la experiencia sea mucho más impredecible, atrapando al jugador en un vaivén de emociones constante.

Por ahora, Capcom se mantiene reservada sobre cómo funcionará exactamente este sistema, pero la promesa de ofrecer una experiencia más dinámica y emocional ha elevado las expectativas de los fans. A la espera de más detalles oficiales, Resident Evil Requiem 9: Requiem ya se perfila como uno de los lanzamientos más ambiciosos en la historia de la saga.

Se lanza el 27 de febrero para PS5, Xbox Series X/S, Switch 2 y PC.

Vía: MP1

Nota del autor: Aunque las primeras escenas ya me dan mucho miedo, creo que quiero jugarlo en cuanto salga.



