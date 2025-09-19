La historia de la nueva película de Resident Evil será totalmente original

No hay que esperar a personajes conocidos

A pesar de que ya han fallado en muchas ocasiones, Capcom pretende seguir intentando por que sus franquicias incursionen en el mundo del cine, especialmente la saga de Resident Evil, por lo que en este momento ya se está produciendo la próxima película con muchos comentarios de por medio. Con esto en mente, los fans se preguntan si la historia se basará en algún videojuego en concreto o si se tomarán libertades como en trilogías anteriores.

El director Zach Cregger confirmó que su próxima cinta inspirada en la franquicia no seguirá los eventos de los juegos y presentará una trama completamente original. En declaraciones, el cineasta explicó que su visión busca aportar frescura al universo creado por Capcom, aunque aclaró que respetará los elementos que los seguidores valoran de la saga.

Cregger, reconocido por su trabajo en el terror, sostuvo que no pretende "tomar prestado" a personajes icónicos como Leon S. Kennedy para insertarlos en una narrativa distinta, ya que considera que eso sería irrespetuoso con el material original. En su lugar, la cinta propondrá una nueva historia ambientada dentro del canon de Resident Evil, conservando la esencia de los juegos pero sin alterar sus tramas establecidas.

El proyecto contará con Austin Abrams como protagonista, acompañado por Paul Walter Hauser. El guion fue coescrito por Cregger junto a Shay Hatten, con la intención de reflejar la intensidad y el tono característico de entregas como Resident Evil 4, a la vez que se inspira en el ambiente narrativo de los capítulos 2 y 3 de la saga.

El director adelantó que la experiencia de la película buscará emular la de los videojuegos: un recorrido progresivo de un protagonista que se interna cada vez más en un entorno hostil. Aunque aún no se ha revelado la fecha de estreno, Cregger aseguró que los fans podrán reconocer el sello distintivo de su estilo dentro de un marco fiel al universo de los experimentos biológicos.

Se estrena el 18 de septiembre de 2026 en cines.

Vía: EG

Nota del autor: Al final todos están haciendo lo mismo, historias originales. Así que esperemos Resident Evil pueda destacar junto a los demás.