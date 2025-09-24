    Checa el nuevo tráiler de Pragmata, el siguiente juego de Capcom

    Por 0 COMENTARIOS24/09/2025 10:58 a. m.

    En el 2020, Capcom anunció Pragmata como su siguiente gran propiedad completamente original. Desde entonces, los fans han esperado por jugar este enigmático título. Si bien la compañía aún no está lista para revelar cuándo es que este juego llegará a nuestras manos, sí ha compartido un nuevo e interesante tráiler.

    Como parte de su presentación especial en el marco de Tokyo Game Show, Capcom compartió un nuevo vistazo a Pragmata, el cual se enfocó en la base principal, en donde podremos mejorar nuestras habilidades y realizar un par de actividades adicionales. Junto a esto, tuvimos un nuevo vistazo al combate de Hugh y Diana, los protagonistas de esta aventura.

    ¿Cuándo llegará Pragmata?

    Lamentablemente, el tráiler no confirma la fecha de lanzamiento de Pragmata. Recordemos que este título ha sufrido de varios retrasos, y hasta el momento sabemos que esta entrega llegará en algún punto del 2026. Considerando que el gran lanzamiento de principios del siguiente año de Capcom es Resident Evil: Requiem, es probable que pase algo de tiempo antes de poder disfrutar de esta nueva aventura.

    Solo nos queda esperar al lanzamiento de Pragmata en algún punto del 2026 para descubrir qué tiene Capcom en puerta para nosotros. En temas relacionados, puedes conocer más sobre este juego aquí. De igual forma, ¿Pragmata es un nuevo Mega Man?

    La idea de una nueva propiedad de Capcom es muy atractiva. Si bien hasta el momento no he visto algo que sea impresionante, este trabajo tiene el potencial de ser una experiencia de calidad, que es lo que muchos fans desean al final del día.

    Vía: Capcom 

    Sebastian Quiroz
    Sebastian Quiroz
    27 años. Editor en Atomix.vg. Consumidor de la cultura pop.
