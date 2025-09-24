¿Cuándo llegará Demon Slayer: Castillo Infinito a streaming?

En la actualidad, estamos acostumbrados a que todas las películas lleguen a servicios de streaming poco después de su estreno en los cines. Sin embargo, Demon Slayer: Infinity Castle no seguirá este modelo, y es que aquellos que esperan ver esta cinta en Crunchyroll, no lo podrán hacer este año.

Considerando el éxito en taquilla, Aniplex y Ufotable no quieren perderse de un solo centavo, por lo que Demon Slayer: Infinity Castle se mantendrá en los cines tanto como sea posible. Es así que Mitchel Berger, vicepresidente ejecutivo de Comercio de Crunchyroll, ha confirmado que esta cinta llegará a su plataforma hasta el 2026. Esto fue lo que comentó al respecto:

“Vayan a ver [Demon Slayer Infinity Castle] en el cine porque el cine es el único lugar donde podrán ver esta película en 2025. Si quieren verla, vayan al cine porque ese es el único lugar donde estará disponible”.

¿Cuándo llegará Demon Slayer: Infinity Castle a streaming?

En estos momentos, Demon Slayer: Infinity Castle sigue disponible en la mayoría de los cines a lo largo de todo el mundo. Sin embargo, muchos quieren disfrutar de esta cinta en la comodidad de sus casas, pero esto no sucederá en el 2025. Aunque por el momento no hay una fecha de estreno específica, este largometraje animado llegará a Crunchyroll hasta el 2026.

Si bien es seguro que Crunchyroll tendrá los derechos de Demon Slayer: Infinity Castle, no se descarta la posibilidad de que esta película también llegue a otras plataformas, como Netflix. En temas relacionados, esta ya es la película de anime más taquillera en la historia. De igual forma, este es el primer avance del anime de Jojo’s Bizarre Adventure: Steel Ball Run.

Vía: Anime Corner