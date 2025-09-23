El tráiler de Jojo’s Bizarre Adventure: Steel Ball Run ya está aquí

Para muchos, Steel Ball Run es la mejor parte de Jojo’s Bizarre Adventure. De esta forma, muchos se emocionaron cuando hace unos meses se confirmó qué David Productions ya estaba trabajando en una adaptación de este manga. Ahora, después de un tiempo de espera, por fin tenemos el primer tráiler de este esperado anime, el cual nos da una idea de cuándo estarán disponibles estos capítulos.

Por medio de una presentación especial, David Productions ha compartido el primer tráiler de Jojo’s Bizarre Adventure: Steel Ball Run, el cual nos muestra a Johnny, Gyro, Lucy Steel, Diego Brando, y más personajes en acción durante los primeros momentos de esta carrera a caballos por Estados Unidos.

Que comience la carrera

Junto a este adelanto, también se ha confirmado que Steel Ball Run llegará a Netflix en algún punto del 2026. Lamentablemente, por el momento no hay una fecha de estreno específica, pero es probable que veamos los primeros capítulos durante la primera mitad del siguiente año. Sin embargo, y más importante, sigue siendo un misterio si veremos un episodio semanal, o si tendremos un lanzamiento por partes, similar a Stone Ocean.

A la par, se confirmó al elenco principal de este anime. Aquí encontramos a Shogo Sakata como Johnny Joestar, Yohei Azakami le dará vida a Gyro Zeppeli, Kaito Ishikawa se encargará de Diego Brando, Rie Takahashi tomará el rol Lucy Steel, y Kenta Miyake regresa a este universo, pero ahora como Steven Steel. Notablemente, muchos fans están decepcionados de que Takehito Koyasu no sea la voz de Diego, pero no se descarta la posibilidad de que este actor de voz tenga un rol importante al final de esta historia.

¿Evitará el fracaso?

Aunque Steel Ball Run es considerado la mejor parte de Jojo’s, muchos fans tienen miedo de que esta adaptación no le rinda honor al manga. Si bien todos confiamos en el trabajo de David Productions, es Netflix quien tiene espantada a la comunidad, y es que nadie quiere que se repitan los mismos errores que se cometieron con la adaptación de Stone Ocean.

Ver anime se ha convertido en una experiencia social que se beneficia sustancialmente de estrenos semanales, ya que esto mantiene a la comunidad activa y aumenta la popularidad de cierta obra con el paso del tiempo. Si bien este fue el caso de Jojo’s Bizarre Adventure por mucho tiempo, con Golden Wind demostrando el potencial de este sistema, esto no se replicó con Stone Ocean

La sexta parte de Jojo’s es una exclusiva de Netflix, quienes decidieron dejar de lado los estrenos semanales para entregar paquetes de episodios que, si bien le entregaron arcos completos a los fans, mató por completo el interés de la comunidad. Ahora, Steel Ball Run vuelve a ser exclusiva de Netflix, y muchos temen que la tragedia de Jolyne se repita con Johnny.

Por el momento, solo nos queda esperar para ver qué dice Netflix al respecto. Te recordamos que Jojo’s Bizarre Adventure: Steel Ball Run estará disponible hasta el 2026. En temas relacionados, la tercera temporada de Jujutsu Kaisen adelanta su estreno. De igual forma, Demon Slayer: Infinity Castle pierde su trono en taquilla.

Nota del Autor:

De verdad espero que Netflix no arruine la experiencia de Steel Ball Run. Estamos hablando de una de las historias más populares del seinen, y lo que muchos considerando la cúspide de Jojo’s Bizarre Adventure. Si vemos estrenos semanales, estaremos frente a un momento importante en la comunidad, pero si este no es el caso, solo el nicho apreciará este trabajo.

Vía: Warner Bros.