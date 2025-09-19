Tercera temporada de Jujutsu Kaisen adelanta su llegada

La tercera temporada de Jujustsu Kaisen comenzará el próximo mes de enero del 2026. Sin embargo, aquellos que no pueden esperar par disfrutar de los nuevos capítulos están de suerte, y es que se ha confirmado que los primores episodios formarán parte de Jujutsu Kaisen: Execution, película que estará disponible a finales de este año.

Por medio de un nuevo tráiler, se ha confirmado que Jujutsu Kaisen: Execution, la película que recapitula los eventos del arco de Shibuya que vimos en la segunda temporada de la adaptación de MAPPA, también nos dará un vistazo a los primeros capítulos de la tercera temporada de este anime.

La tercera temporada de Jujutsu Kaisen

La tercera temporada de Jujutsu Kaisen adaptará los eventos de The Culling Games, aunque solo el inicio. Este arco es enorme en el manga, por lo que es imposible que MAPPA logre adaptar estos eventos en una sola temporada. Sin embargo, harán todo lo posible para rendirle honor a este trabajo.

Regresando a Jujutsu Kaisen: Execution, el vistazo adelantado a la tercera temporada del anime también significa que podremos ver a Yuya Okkotsu antes de tiempo. Sin duda alguna, una oferta que atraerá a más de un fan a las salas de cines. Sin embargo, es poco probable que este largometraje recopilatorio sea capaz de hacerle frente a Demon Slayer: Infinity Castle.

Te recordamos que Jujutsu Kaisen: Execution llegará a los cines el 5 de diciembre del 2025, y la tercera temporada del anime llegará en enero del 2026. En temas relacionados, puedes conocer más sobre la película aquí. De igual forma, este anime ya está disponible en HBO Max.

Vía: Jujutsu Kaisen