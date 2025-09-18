El anime de Jujutsu Kaisen llega a HBO Max

Actualmente, plataformas como Crunchyroll ofrecen un extenso catálogo de anime, pero solo anime. Algunas personas no están dispuestas a pagar por un servicio que no ofrezca películas y series más tradicionales. Esto ha sido aprovechado por algunas compañías, quienes han expandido su oferta de anime, como es el caso de HBO Max, el cual nos ofrece producciones como Jujutsu Kaisen.

Aunque la producción de MAPPA se ha convertido en uno de los animes más populares de los últimos años, por un tiempo solo estuvo disponible en Crunchyroll. Afortunadamente, esto ha cambiado, y es que Jujutsu Kaisen ya está al alcance de todos aquellos con una cuenta de HBO Max.

Jujutsu Kaisen crece

Ahora, es importante mencionar que no todo Jujutsu Kaisen está disponible en HBO Max. Por el momento, solo los 24 que encontramos en la primera temporada están al alcance de todos los usuarios de este servicio. Sin embargo, no se descarta que la segunda temporada, así como las películas de este anime, eventualmente lleguen a esta plataforma.

En estos momentos, MAPPA ya está trabajando en la tercera temporada de Jujutsu Kaisen, la cual estará disponible el próximo año. Si bien Crunchyroll nos ofrece los episodios cada semana, será interesante ver si otras plataformas de streaming también reciben los nuevos capítulos. En temas relacionados, ya hay fecha para la nueva película de este anime. De igual forma, secuela de Jujutsu Kaisen confirma una relación entre los personajes.

Vía: HBO Max