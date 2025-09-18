    El anime de Jujutsu Kaisen llega a HBO Max

    TRENDING

    Por 0 COMENTARIOS18/09/2025 1:58 p. m.

    Actualmente, plataformas como Crunchyroll ofrecen un extenso catálogo de anime, pero solo anime. Algunas personas no están dispuestas a pagar por un servicio que no ofrezca películas y series más tradicionales. Esto ha sido aprovechado por algunas compañías, quienes han expandido su oferta de anime, como es el caso de HBO Max, el cual nos ofrece producciones como Jujutsu Kaisen.

    Aunque la producción de MAPPA se ha convertido en uno de los animes más populares de los últimos años, por un tiempo solo estuvo disponible en Crunchyroll. Afortunadamente, esto ha cambiado, y es que Jujutsu Kaisen ya está al alcance de todos aquellos con una cuenta de HBO Max.

    Jujutsu Kaisen crece

    Ahora, es importante mencionar que no todo Jujutsu Kaisen está disponible en HBO Max. Por el momento, solo los 24 que encontramos en la primera temporada están al alcance de todos los usuarios de este servicio. Sin embargo, no se descarta que la segunda temporada, así como las películas de este anime, eventualmente lleguen a esta plataforma.

    En estos momentos, MAPPA ya está trabajando en la tercera temporada de Jujutsu Kaisen, la cual estará disponible el próximo año. Si bien Crunchyroll nos ofrece los episodios cada semana, será interesante ver si otras plataformas de streaming también reciben los nuevos capítulos. En temas relacionados, ya hay fecha para la nueva película de este anime. De igual forma, secuela de Jujutsu Kaisen confirma una relación entre los personajes.

    Imagen

    Vía: HBO Max

    Etiquetas: , , , ,
    Sebastian Quiroz
    Sebastian Quiroz
    27 años. Editor en Atomix.vg. Consumidor de la cultura pop.
    Sigue a PrimoSebasWave en Twitter
    Anuncian nuevo anime de Ultraman
    Anuncian nuevo anime de Ultraman
    Dragon Ball Super: Los nuevos diseños que tendrán Gokú y Vegeta en la película
    Dragon Ball Super: Los nuevos diseños que tendrán Gokú y Vegeta en la película
    El genial arte conmemorativo por los 50 años de la revista Weekly Shonen Jump
    El genial arte conmemorativo por los 50 años de la revista Weekly Shonen Jump
    Eiichiro Oda: One Piece ya está terminado en un 80%
    Eiichiro Oda: One Piece ya está terminado en un 80%
    Descarga GRATIS la primera temporada del anime de Fairy Tail
    Descarga GRATIS la primera temporada del anime de Fairy Tail
    El remake de Naruto ya está completo
    El remake de Naruto ya está completo
    Creador de Dragon Ball AF ya trabaja en la secuela de Dragon Ball Z
    Creador de Dragon Ball AF ya trabaja en la secuela de Dragon Ball Z
    Nuevo autor de Berserk hace enojar a los fans
    Nuevo autor de Berserk hace enojar a los fans
    El manga de My Hero Academia: Vigilantes tendrá un nuevo capítulo
    El manga de My Hero Academia: Vigilantes tendrá un nuevo capítulo
    Películas de Bleach llegan gratis a Pluto TV
    Películas de Bleach llegan gratis a Pluto TV
    Crunchyroll trae a México al director de Solo Leveling gracias a la CCXP
    Crunchyroll trae a México al director de Solo Leveling gracias a la CCXP
    Buenas y malas noticias sobre Berserk
    Buenas y malas noticias sobre Berserk
    Demon Slayer le pone fin al relleno en el anime
    Demon Slayer le pone fin al relleno en el anime
    Netflix comparte el opening del anime de Devil May Cry
    Netflix comparte el opening del anime de Devil May Cry
    Dragon Ball es más redituable que One Piece
    Dragon Ball es más redituable que One Piece
    Mario Castañeda revela por qué no hay doblaje al español en Dragon Ball: Sparking! Zero
    Mario Castañeda revela por qué no hay doblaje al español en Dragon Ball: Sparking! Zero
    Juegos de One Piece con descuento en PC
    Juegos de One Piece con descuento en PC
    Noriko Ohara, voz de Nobita en Doraemon, ha fallecido
    Noriko Ohara, voz de Nobita en Doraemon, ha fallecido
    Confirman nuevos actores para la serie de One Piece
    Confirman nuevos actores para la serie de One Piece
    Confirman doblaje para la nueva temporada de Demon Slayer
    Confirman doblaje para la nueva temporada de Demon Slayer
    Terminos y condicionesAviso de privavidadDeclaración de AccesibilidadPublicidad Contacto DirectorioPolítica Editorial
    Atomix

      © 2025

    Atomix
    Atomix Logo