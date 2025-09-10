    Secuela de Jujutsu Kaisen hace canon al mejor romance

    Aunque la parte de anime de Jujutsu Kaisen está pausada en estos momentos, la versión impresa sigue su camino a pesar de tratarse de un spinoff. Y en sus primeros capítulos está dando mucho de qué hablar, ya sea con referencias al mundo de One Piece y también con acontecimientos muy pedidos por los fans. Incluyendo una relación de la cual se estaba especulando pero que nunca se confirmó en la publicación original.

    La secuela oficial acaba de resolver uno de los misterios más comentados por los seguidores del manga: el destino romántico de Yuta Okkotsu. Aunque el final de la obra original, publicada en 2024, había dejado pistas, no fue hasta el lanzamiento de Modulo que se confirmó lo que los fans sospechaban desde hace años: Yuta terminó casándose con Maki Zenin, consolidando así el primer gran romance canon entre los estudiantes de Gojo.

    La nueva serie, escrita por Gege Akutami e ilustrada por Yuji Iwasaki, comenzó a serializarse el 7 de septiembre de 2025 en la Weekly Shonen Jump. Ambientada en el año 2086, la trama se desarrolla tras la irrupción de una raza alienígena llamada Simurian, que invade Japón al descubrir la existencia de hechiceros con habilidades similares a las suyas. En este contexto, la historia introduce a los nietos de Yuta y Maki, Yuka y Tsurugi Okkotsu, quienes forman parte del nuevo trío protagonista junto a Maru, una simuriana que colabora con los hechiceros como inspectora.

    La obra no detalla cuándo contrajeron matrimonio los protagonistas, pero sí revela que pasaron varias décadas juntos después de la caída de Sukuna, formando una familia que perduró por generaciones. Según la secuela, Maki falleció aproximadamente 60 años después de aquel conflicto, y Yuta la siguió poco después, dejando en manos de su nieta Yuka el anillo que simbolizaba su unión.

    La confirmación de su relación no ha sorprendido del tod, que desde la precuela ya había intuido la conexión especial entre ambos. Sin embargo, el hecho de que Jujutsu Kaisen Modulo lo oficialice convierte a Yuta y Maki en la única pareja confirmada de la historia principal. Con este giro, la franquicia expande su universo a un escenario futurista con nuevos desafíos.

    Nota del autor: Parece que esta saga esconde mucho lore detrás. Ya me llamó la atención empezar con la primera temporada.

