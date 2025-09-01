Aunque el manga llegó a su fin hace unos meses, el anime de Jujutsu Kaisen sigue en marcha. Tras la gran recepción de la segunda temporada, MAPPA comenzó a trabajar en los nuevos capítulos de esta adaptación. De esta forma, para celebrar el quinto aniversario de esta producción, por fin tenemos el primer tráiler de la tercera temporada de Jujutsu Kaisen.

Después de meses de espera, Crunchyroll ha compartido el primer tráiler de la tercera temporada de Jujutsu Kaisen, la cual adaptará el infame arco de The Culling Game, el cual llegará en enero del 2026. En este avance vemos la preparación para este evento, en donde Yuji Itadori se enfrenta a Yuta Okkotsu, algo que los fans han esperado mucho tiempo por ver animado.

¿De qué tratará la tercera temporada de Jujutsu Kaisen?

Junto a Itadori y Okkotsu, el avance también nos muestra una pelea entre Naoya Zen'in y Choso. De igual forma, Megumi Fushiguro, Yuki Tsukumo y Maki Zen'in hacen breves apariciones en el tráiler, lo que aumenta la expectativa antes del comienzo de The Culling Game.

Aunque esta temporada adaptará el arco de The Culling Game, el anime no comenzará inmediatamente con este evento. En su lugar, veremos las consecuencias de la encarcelación de Satoru Gojō, y la forma en la que el mundo de los hechiceros reacciona a este suceso, algo que lleva a los protagonistas a interactuar con nuevos e interesantes personajes.

¿Más temporadas en camino?

Notablemente, el arco de The Culling Game abarca casi 100 capítulos en el manga, por lo que es muy probable que la tercera temporada no logre adaptar todos estos eventos, y sea necesaria una cuarta temporada para ver este pedazo de la historia animado.

Aunque aún es muy pronto para hablar sobre una cuarta o quinta temporada, la popularidad de Jujutsu Kaisen garantiza que veremos más capítulos en un futuro, incluyendo una adaptación de la controversial y extensa batalla final. Te recordamos que la tercera temporada de Jujutsu Kaisen estará disponible en enero del 2026. En temas relacionados, autor de Jujutsu Kaisen revela colaboración con One Piece. De igual forma, este es el nuevo manga de este mangaka.

Vía: Comunicado oficial