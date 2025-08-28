El creador de Jujutsu Kaisen anuncia nuevo manga

Confirma su regreso

En caso de que algunos no lo sepan, hace algunos concluyó el proyecto de Jujutsu Kaisen, franquicia que llegó para sorprender a los amantes de la animación japonesa, pues si bien su adaptación a la televisión sigue en pausa, la fuente de todo en páginas impresas ya nos dio el cierre definitivo. Sin embargo, eso no significa que el creador del concepto vaya a retirarse de la industria del manga.

Casi un año después de la conclusión, Gege Akutami ha confirmado su regreso con una nueva obra. Pese a que el final del exitoso manga dejó opiniones divididas entre los seguidores, la expectativa en torno a su próximo proyecto ha crecido mientras la franquicia espera el estreno de su tercera temporada de anime en 2026.

De acuerdo con información difundida por @MangaMoguraRE, Akutami lanzará su nuevo manga en el número 41 de Shonen Jump, previsto para publicarse el 8 de septiembre de 2025. La serie llevará por título provisional Mojuro, aunque aún no se ha confirmado su versión oficial en inglés. El debut contará con un primer capítulo de 54 páginas , lo que representa un inicio contundente en la revista.

El anime sigue pendiente

A diferencia de su obra anterior, Akutami no asumirá la ilustración en esta ocasión y se enfocará exclusivamente en el guion. El arte estará a cargo de Yuji Iwasaki, reconocido por su trabajo en Cypher Academy. Aunque el anuncio formal no ha llegado desde los canales oficiales, se espera que el manga esté disponible de manera digital en Manga Plus, Viz Media y la app Shonen Jump Plus, facilitando el acceso a los lectores internacionales.

La filtración que reveló este lanzamiento habría surgido del avance incluido al final del número 40 de Shonen Jump, programado para salir a la venta el 1 de septiembre de 2025. La editorial japonesa compartirá detalles del próximo número en su sitio web oficial, por lo que la confirmación no debería tardar en llegar. Con esto, Akutami vuelve a colocarse en el centro de la atención del manga tras el fenómeno mundial que representó Jujutsu Kaisen.

La tercera temporada es lo último que tendrán los fans acerca de la franquicia.

Vía: CB

