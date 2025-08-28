    El creador de Jujutsu Kaisen anuncia nuevo manga

    TRENDING

    Por 0 COMENTARIOS28/08/2025 5:23 p. m.

    Confirma su regreso

    En caso de que algunos no lo sepan, hace algunos concluyó el proyecto de Jujutsu Kaisen, franquicia que llegó para sorprender a los amantes de la animación japonesa, pues si bien su adaptación a la televisión sigue en pausa, la fuente de todo en páginas impresas ya nos dio el cierre definitivo. Sin embargo, eso no significa que el creador del concepto vaya a retirarse de la industria del manga.

    Casi un año después de la conclusión, Gege Akutami ha confirmado su regreso con una nueva obra. Pese a que el final del exitoso manga dejó opiniones divididas entre los seguidores, la expectativa en torno a su próximo proyecto ha crecido mientras la franquicia espera el estreno de su tercera temporada de anime en 2026.

    De acuerdo con información difundida por @MangaMoguraRE, Akutami lanzará su nuevo manga en el número 41 de Shonen Jump, previsto para publicarse el 8 de septiembre de 2025. La serie llevará por título provisional Mojuro, aunque aún no se ha confirmado su versión oficial en inglés. El debut contará con un primer capítulo de 54 páginas, lo que representa un inicio contundente en la revista.

    El anime sigue pendiente

    A diferencia de su obra anterior, Akutami no asumirá la ilustración en esta ocasión y se enfocará exclusivamente en el guion. El arte estará a cargo de Yuji Iwasaki, reconocido por su trabajo en Cypher Academy. Aunque el anuncio formal no ha llegado desde los canales oficiales, se espera que el manga esté disponible de manera digital en Manga Plus, Viz Media y la app Shonen Jump Plus, facilitando el acceso a los lectores internacionales.

    La filtración que reveló este lanzamiento habría surgido del avance incluido al final del número 40 de Shonen Jump, programado para salir a la venta el 1 de septiembre de 2025. La editorial japonesa compartirá detalles del próximo número en su sitio web oficial, por lo que la confirmación no debería tardar en llegar. Con esto, Akutami vuelve a colocarse en el centro de la atención del manga tras el fenómeno mundial que representó Jujutsu Kaisen.

    La tercera temporada es lo último que tendrán los fans acerca de la franquicia.

    Vía: CB

    Imagen

    Nota del autor: Aún no he visto la segunda temporada de Jujutsu Kaisen. Tendré que hacerlo pronto.

    Etiquetas: , , , , , , , , ,
    AldoLawson
    AldoLawson
    Músico que le quiso entrar a esto de los videojuegos
    Sigue a Aldo_Lawson1 en Twitter
    EA aún está dispuesto a revivir viejas franquicias a pesar de que Syndicate no dio buenos resultados
    EA aún está dispuesto a revivir viejas franquicias a pesar de que Syndicate no dio buenos resultados
    El Wii U contará con compras remotas después de su lanzamiento
    El Wii U contará con compras remotas después de su lanzamiento
    Tráiler de lanzamiento de Heroes of Ruin
    Tráiler de lanzamiento de Heroes of Ruin
    Renegade Kid anuncia la secuela de Mutant Mudds
    Renegade Kid anuncia la secuela de Mutant Mudds
    Esto es lo que viene para Minecraft en Xbox 360
    Esto es lo que viene para Minecraft en Xbox 360
    Exempleados de Zipper se unen al desarrollo de Takedown
    Exempleados de Zipper se unen al desarrollo de Takedown
    THQ cancela la expansion Enter the Dominatrix de Saints Row: The Third
    THQ cancela la expansion Enter the Dominatrix de Saints Row: The Third
    Dragon Age Legends se podrá descargar pronto de manera gratuita
    Dragon Age Legends se podrá descargar pronto de manera gratuita
    Randy Pitchford presentará un demo en vivo de Borderlands 2 durante una convención de PC
    Randy Pitchford presentará un demo en vivo de Borderlands 2 durante una convención de PC
    Anarchy Reigns se retrasa en América hasta el 2013
    Anarchy Reigns se retrasa en América hasta el 2013
    Nuevo video de Epic Mickey 2 nos cuenta la historia de Oswald
    Nuevo video de Epic Mickey 2 nos cuenta la historia de Oswald
    Microsoft asegura que no tiene planes para hacer smartphones
    Microsoft asegura que no tiene planes para hacer smartphones
    Conoce a Camilla Luddington, quien dará vida a Lara Croft en el nuevo Tomb Raider
    Conoce a Camilla Luddington, quien dará vida a Lara Croft en el nuevo Tomb Raider
    El director de Hitman: Absolution está triste por que la mayoría de la gente no terminará el juego
    El director de Hitman: Absolution está triste por que la mayoría de la gente no terminará el juego
    Las restricciones de los nuevos jugadores de Diablo III son parcialmente removidas
    Las restricciones de los nuevos jugadores de Diablo III son parcialmente removidas
    Revelado el precio de la Omega Collection de God Of War, ya se encuentra en preventa
    Revelado el precio de la Omega Collection de God Of War, ya se encuentra en preventa
    EA Sports da a conocer la imagen global de la portada de FIFA 13
    EA Sports da a conocer la imagen global de la portada de FIFA 13
    Rumor: El precio y la fecha exacta de salida del Wii U se darán a conocer hasta el Otoño
    Rumor: El precio y la fecha exacta de salida del Wii U se darán a conocer hasta el Otoño
    Mutant Mudds es rechazado para su distribución por Steam
    Mutant Mudds es rechazado para su distribución por Steam
    El 3DS XL tendrá su propia versión del Circle Pad Pro
    El 3DS XL tendrá su propia versión del Circle Pad Pro
    Terminos y condicionesAviso de privavidadDeclaración de AccesibilidadPublicidad Contacto DirectorioPolítica Editorial
    Atomix

      © 2025

    Atomix