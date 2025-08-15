Nuevo adelanto del siguiente capítulo de One Piece

Aunque parece que One Piece se dirige a su final desde hace ya varios años, Eiichirō Oda ha encontrado la forma de hacer qué esta historia siga siendo muy entretenida. De esta forma, los fans no pueden esperar para ver qué le depara a Luffy y compañía. Es así que por fin tenemos un nuevo vistazo al siguiente capítulo del manga, el cual nos muestra el regreso de un amado personaje.

Por medio de su sitio oficial, Oda ha compartido la primera página del capítulo 1157 del manga de One Piece, en donde los Rock Pirates vuelve a ser el centro de atención. Aquí podemos ver a Big Mom, Kaido, Shiki, Ochoku (Wang Zhi), y otros más saqueando un pueblo, algo que ha intrigado a más de un fan, puesto que veremos un poco más de una versión poco admirada de estos personajes.

One Piece en el pasado

En esta ocasión, One Piece está enfocado en el pasado del mundo de los piratas. El manga actualmente se encuentra recordado algunos de los eventos que sucedieron antes de la llegada de Luffy, por lo que los fans han sido deleitados con nuevos vistazos a versiones jóvenes de sus personajes favoritos, como Roger y Garp, quienes en el capítulo pasado se enfrentaron en una interesante pelea.

De esta forma, Oda continuará expandiendo su universo, y el capítulo 1157 parece que nos mostrará un poco más de los Rock Pirates, de quienes no había escuchado algo desde su recuerdo en Wano, pero que probablemente jugarán un papel importante en la historia actual, con la posibilidad de que revelen algo interesante para el final de esta obra.

Te recordamos que el siguiente capítulo de One Piece estará disponible el próximo 17 de agosto en Manga Plus, en donde puedes leer el manga de forma gratuita, en español y de manera oficial. En temas relacionados, el nuevo opening del anime ya está aquí. De igual forma, autor de Jujutsu Kaisen revela colaboración con One Piece.

Vía: Anime Corner