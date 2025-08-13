    Nuevo opening y ending para el anime de One Piece

    TRENDING

    Por 0 COMENTARIOS13/08/2025 1:52 p. m.

    Después de un tiempo con el opening 27, el anime de One Piece se prepara para dar un salto importante, y es que Toei Animation ha creado una nueva secuencia inicial para esta adaptación, la cual no solo tiene una nueva canción, sino que nos da un vistazo a algunos de los eventos que ya vimos, y otros que están en camino.

    El pasado 10 de agosto, el capítulo 1139 del anime de One Piece estrenó su opening número 28, conocido como Carmine, el cual nos muestra algunos de los eventos que veremos en un futuro en esta adaptación. A continuación puedes ver esta secuencia inicial. Sin embargo, será mejor que tengas cuidado, puesto que tiene un par de spoilers sobre los eventos futuros de esta historia.

    También hay nuevo ending de One Piece

    No contentos con el opening, Toei Animation también ha creado un nuevo ending, el número 22, conocido como PUNKS, el cual está a cargo de CHAMELEON LIME WHOOPIEPIE.

    Los fans de One Piece han tenido unos días interesantes, puesto que todos los proyectos relacionados con los sombreros de pajas han tenido algún tipo de actualización sustancial. Como parte del One Piece Day, el cual se llevó a cabo el fin de semana, tuvimos más detalles sobre el TCG de este anime, un nuevo capítulo del manga y, por si fuera poco, se confirmó que una tercera temporada de la serie live action de Netflix ya está en desarrollo.

    Sin duda alguna, este es un gran momento para ser un fan de One Piece. En temas relacionados, puedes conocer más sobre la colaboración entre Jujutsu Kaisen y la obra de Eiichirō Oda aquí. De igual forma, este es el tráiler de la segunda temporada de la serie live action del live action de One Piece.

    Imagen

    Vía: Toei Animation

    Etiquetas: , , , , ,
    Sebastian Quiroz
    Sebastian Quiroz
    27 años. Editor en Atomix.vg. Consumidor de la cultura pop.
    Sigue a PrimoSebasWave en Twitter
    ¡Ya puedes diseñar tus propios personajes de Dragon Ball Z!
    ¡Ya puedes diseñar tus propios personajes de Dragon Ball Z!
    Creador de Fairy Tail ya comenzó a trabajar en el capítulo final del manga
    Creador de Fairy Tail ya comenzó a trabajar en el capítulo final del manga
    Sí, habrá una temporada final del anime de Fairy Tail
    Sí, habrá una temporada final del anime de Fairy Tail
    Ya es oficial: One Piece tendrá serie live-action
    Ya es oficial: One Piece tendrá serie live-action
    Sony Pictures TV confirma la compra de Funimation
    Sony Pictures TV confirma la compra de Funimation
    Ante las críticas, cantante del opening de Dragon Ball Super cierra sus redes sociales
    Ante las críticas, cantante del opening de Dragon Ball Super cierra sus redes sociales
    El maestro Roshi pronto nos sorprenderá en Dragon Ball Super
    El maestro Roshi pronto nos sorprenderá en Dragon Ball Super
    Es posible que la nueva transformación de Gokú sea muy oscura
    Es posible que la nueva transformación de Gokú sea muy oscura
    Dragon Ball Super nos hace recordar el final alternativo de la serie
    Dragon Ball Super nos hace recordar el final alternativo de la serie
    Escritor de Dragon Ball Z explica por qué Vegeta nunca podría ganarle a Gokú
    Escritor de Dragon Ball Z explica por qué Vegeta nunca podría ganarle a Gokú
    Digimon Adventure tri. revela el nombre de su sexta cinta
    Digimon Adventure tri. revela el nombre de su sexta cinta
    El creador de Saint Seiya está trabajando en un proyecto sorprendente
    El creador de Saint Seiya está trabajando en un proyecto sorprendente
    Gokú pelea contra Broly dentro de este nuevo comercial
    Gokú pelea contra Broly dentro de este nuevo comercial
    Reporte: Dragon Ball Super con doblaje latino se estrenaría en agosto
    Reporte: Dragon Ball Super con doblaje latino se estrenaría en agosto
    Conoce el nuevo y mortal jutsu de Kakashi
    Conoce el nuevo y mortal jutsu de Kakashi
    Y el nuevo anime de Nintendo será de... ¡Splatoon!
    Y el nuevo anime de Nintendo será de... ¡Splatoon!
    Por esta razón es que One Piece ha durado tantos años
    Por esta razón es que One Piece ha durado tantos años
    Naruto controla un viejo, gran problema en Boruto: Naruto Next Generations
    Naruto controla un viejo, gran problema en Boruto: Naruto Next Generations
    ¡Ufff! My Hero Academia tendrá tercera temporada
    ¡Ufff! My Hero Academia tendrá tercera temporada
    Netflix planea 30 series anime originales para 2018
    Netflix planea 30 series anime originales para 2018
    Terminos y condicionesAviso de privavidadDeclaración de AccesibilidadPublicidad Contacto DirectorioPolítica Editorial
    Atomix

      © 2025

    Atomix