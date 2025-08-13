Nuevo opening y ending para el anime de One Piece

Después de un tiempo con el opening 27, el anime de One Piece se prepara para dar un salto importante, y es que Toei Animation ha creado una nueva secuencia inicial para esta adaptación, la cual no solo tiene una nueva canción, sino que nos da un vistazo a algunos de los eventos que ya vimos, y otros que están en camino.

El pasado 10 de agosto, el capítulo 1139 del anime de One Piece estrenó su opening número 28, conocido como Carmine, el cual nos muestra algunos de los eventos que veremos en un futuro en esta adaptación. A continuación puedes ver esta secuencia inicial. Sin embargo, será mejor que tengas cuidado, puesto que tiene un par de spoilers sobre los eventos futuros de esta historia.

También hay nuevo ending de One Piece

No contentos con el opening, Toei Animation también ha creado un nuevo ending, el número 22, conocido como PUNKS, el cual está a cargo de CHAMELEON LIME WHOOPIEPIE.

Los fans de One Piece han tenido unos días interesantes, puesto que todos los proyectos relacionados con los sombreros de pajas han tenido algún tipo de actualización sustancial. Como parte del One Piece Day, el cual se llevó a cabo el fin de semana, tuvimos más detalles sobre el TCG de este anime, un nuevo capítulo del manga y, por si fuera poco, se confirmó que una tercera temporada de la serie live action de Netflix ya está en desarrollo.

Sin duda alguna, este es un gran momento para ser un fan de One Piece. En temas relacionados, puedes conocer más sobre la colaboración entre Jujutsu Kaisen y la obra de Eiichirō Oda aquí. De igual forma, este es el tráiler de la segunda temporada de la serie live action del live action de One Piece.

Vía: Toei Animation