Primer tráiler de la segunda temporada de One Piece para Netflix

Después de meses y meses de múltiples avances pequeños, Netflix por fin ha compartido el primer tráiler oficial de la segunda temporada de la serie live action de One Piece, el cual nos muestra a personajes como Robin y Smoke, así como algunas de las locaciones que Luffy y compañía visitarán en los nuevos capítulos.

El avance del día de hoy nos muestra las aventuras de los Sombreros de Paja antes de adentrarse a Grand Line. Lamentablemente, por el momento no hay una fecha de estreno exacta para la segunda temporada de este live action, y actualmente se espera que los nuevos capítulos de One Piece estén disponibles en algún punto del 2026. Esto fue lo que comentó Netflix al respecto:

“Luffy y los Sombrero de Paja zarpan hacia el extraordinario Grand Line, un legendario tramo de mar donde el peligro y la maravilla acechan a cada paso. Mientras recorren este reino impredecible en busca del mayor tesoro del mundo, se toparán con islas extrañas y una multitud de formidables enemigos nuevos”.

One Piece tendrá una tercera temporada

Justo como se confirma al final del tráiler, una tercera temporada del live action de One Piece ya está en producción. Esto no debería ser una gran sorpresa para muchos, puesto que durante la huelga de escritores de Hollywood se confirmó que Netflix ya estaba produciendo más capítulos de esta exitosa serie. Ahora solo tenemos que esperar para ver los capítulos en la plataforma de streaming.

Junto a Robin y otros personajes, la segunda temporada de One Piece también introducirá a Tony Tony Chopper, quien será interpretado por Mikaela Hoover. Iñaki regresa como Luffy, acompañado de Mackenyu como Roronoa Zoro, Emily Rudd como Nami, Jacob Romero como Usopp y Taz Skylar como Sanji. En la segunda temporada también participan Vincent Regan, Ilia Isorelýs Paulino, Morgan Davies, Aidan Scott, Langley Kirkwood, Jeff Ward, Celeste Loots, Alexander Maniatis, McKinley Belcher III, Craig Fairbrass, Steven Ward y Chioma Umeala, así como a David Dastmalchian como Mr. 3, Katey Sagal como la Dra. Kureha, Sendhil Ramamurthy como Nefertari Cobra y Joe Manganiello como Mr. 0.

Te recordamos que la segunda temporada de la serie live action de One Piece estará disponible en Netflix en algún punto del 2026. En temas relacionados, el anime de One Piece estrena opening. De igual forma, revelan cuál es el anime más popular en Netflix.

Vía: Netflix