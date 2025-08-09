    Primer tráiler de la segunda temporada de One Piece para Netflix

    TRENDING

    Por 0 COMENTARIOS09/08/2025 8:47 p. m.

    Después de meses y meses de múltiples avances pequeños, Netflix por fin ha compartido el primer tráiler oficial de la segunda temporada de la serie live action de One Piece, el cual nos muestra a personajes como Robin y Smoke, así como algunas de las locaciones que Luffy y compañía visitarán en los nuevos capítulos.

    El avance del día de hoy nos muestra las aventuras de los Sombreros de Paja antes de adentrarse a Grand Line. Lamentablemente, por el momento no hay una fecha de estreno exacta para la segunda temporada de este live action, y actualmente se espera que los nuevos capítulos de One Piece estén disponibles en algún punto del 2026. Esto fue lo que comentó Netflix al respecto:

    “Luffy y los Sombrero de Paja zarpan hacia el extraordinario Grand Line, un legendario tramo de mar donde el peligro y la maravilla acechan a cada paso. Mientras recorren este reino impredecible en busca del mayor tesoro del mundo, se toparán con islas extrañas y una multitud de formidables enemigos nuevos”.

    One Piece tendrá una tercera temporada

    Justo como se confirma al final del tráiler, una tercera temporada del live action de One Piece ya está en producción. Esto no debería ser una gran sorpresa para muchos, puesto que durante la huelga de escritores de Hollywood se confirmó que Netflix ya estaba produciendo más capítulos de esta exitosa serie. Ahora solo tenemos que esperar para ver los capítulos en la plataforma de streaming.

    Junto a Robin y otros personajes, la segunda temporada de One Piece también introducirá a Tony Tony Chopper, quien será interpretado por Mikaela Hoover. Iñaki regresa como Luffy, acompañado de Mackenyu como Roronoa Zoro, Emily Rudd como Nami, Jacob Romero como Usopp y Taz Skylar como Sanji. En la segunda temporada también participan Vincent Regan, Ilia Isorelýs Paulino, Morgan Davies, Aidan Scott, Langley Kirkwood, Jeff Ward, Celeste Loots, Alexander Maniatis, McKinley Belcher III, Craig Fairbrass, Steven Ward y Chioma Umeala, así como a David Dastmalchian como Mr. 3, Katey Sagal como la Dra. Kureha, Sendhil Ramamurthy como Nefertari Cobra y Joe Manganiello como Mr. 0.

    Te recordamos que la segunda temporada de la serie live action de One Piece estará disponible en Netflix en algún punto del 2026. En temas relacionados, el anime de One Piece estrena opening. De igual forma, revelan cuál es el anime más popular en Netflix.

    Imagen

    Vía: Netflix 

    Etiquetas: , , , , , , ,
    Sebastian Quiroz
    Sebastian Quiroz
    27 años. Editor en Atomix.vg. Consumidor de la cultura pop.
    Sigue a PrimoSebasWave en Twitter
    Creador de Dragon Ball AF ya trabaja en la secuela de Dragon Ball Z
    Creador de Dragon Ball AF ya trabaja en la secuela de Dragon Ball Z
    Películas de Bleach llegan gratis a Pluto TV
    Películas de Bleach llegan gratis a Pluto TV
    Crunchyroll trae a México al director de Solo Leveling gracias a la CCXP
    Crunchyroll trae a México al director de Solo Leveling gracias a la CCXP
    Buenas y malas noticias sobre Berserk
    Buenas y malas noticias sobre Berserk
    Nuevo autor de Berserk hace enojar a los fans
    Nuevo autor de Berserk hace enojar a los fans
    El manga de My Hero Academia: Vigilantes tendrá un nuevo capítulo
    El manga de My Hero Academia: Vigilantes tendrá un nuevo capítulo
    Demon Slayer le pone fin al relleno en el anime
    Demon Slayer le pone fin al relleno en el anime
    Netflix comparte el opening del anime de Devil May Cry
    Netflix comparte el opening del anime de Devil May Cry
    Primeras reseñas de The Lord of the Rings: The War of the Rohirrim
    Primeras reseñas de The Lord of the Rings: The War of the Rohirrim
    Dragon Ball es más redituable que One Piece
    Dragon Ball es más redituable que One Piece
    Mario Castañeda revela por qué no hay doblaje al español en Dragon Ball: Sparking! Zero
    Mario Castañeda revela por qué no hay doblaje al español en Dragon Ball: Sparking! Zero
    Juegos de One Piece con descuento en PC
    Juegos de One Piece con descuento en PC
    Noriko Ohara, voz de Nobita en Doraemon, ha fallecido
    Noriko Ohara, voz de Nobita en Doraemon, ha fallecido
    Confirman nuevos actores para la serie de One Piece
    Confirman nuevos actores para la serie de One Piece
    Confirman doblaje para la nueva temporada de Demon Slayer
    Confirman doblaje para la nueva temporada de Demon Slayer
    La preventa para El Niño y la Garza ya está disponible
    La preventa para El Niño y la Garza ya está disponible
    Confirman fecha de estreno para tercera temporada de Demon Slayer en Netflix
    Confirman fecha de estreno para tercera temporada de Demon Slayer en Netflix
    Modelo española hace cosplay de Hinata
    Modelo española hace cosplay de Hinata
    Modelos sorpresa con nostálgico cosplay de Bulma
    Modelos sorpresa con nostálgico cosplay de Bulma
    Todas las películas de Dragon Ball Z llegan a Crunchyroll
    Todas las películas de Dragon Ball Z llegan a Crunchyroll
    Políticas de Privacidad Información Legal Declaración de AccesibilidadPublicidad Contacto Directorio
    AtomixTwitterFacebookAtomix
    Prowell Media