Revelan cuál es el anime más visto de Netflix

    El mundo del anime se está convirtiendo en una cultura que todo el planeta adopta, ya que en varios países estos productos son los más vistos por gran parte del público, derivando en que ciertas franquicias lleven sus números hasta el infinito y volviendo millonarios a los creadores. Y la plataformas donde los fans frecuentan el contenido con más frecuencia es Netflix, y una serie en concreto ya se convirtió en la favorita. 

    En un giro inesperado, Naruto Shippuden se ha convertido en el anime más visto en esa plataforma durante la primera mitad de 2025, acumulando 40 millones de visualizaciones entre enero y junio, según datos del portal Anime by the Numbers. La serie superó a títulos populares como Demon Slayer, One Piece y otros éxitos del catálogo, a pesar de que arrastra una larga historia de quejas por su alto número de episodios de relleno.

    Desde su estreno, Shippuden ha generado división entre los fans por mezclar épicas batallas con tramas que muchos consideran innecesarias para el desarrollo principal. El animador Henry Thurlow, quien trabajó en el anime, compartió recientemente sus impresiones negativas en redes sociales, destacando que aunque las escenas de acción alcanzan niveles sobresalientes de animación, “otros momentos casi nunca lo hacen”. 

    Uno de sus comentarios más compartidos fue dirigido al episodio 451, al que señaló como un ejemplo claro del problema: apenas cinco minutos de avance real en la trama antes de volver a más contenido de relleno. Las reacciones de los fans no tardaron en llegar, con muchos asegurando que incluso dejaron de ver el anime debido a la frustración que causaban estas pausas narrativas.

    En México, Naruto Shippuden ha vuelto a ser tendencia recientemente debido a la llegada de más episodios con doblaje al español latino, un proceso que tardó años en retomarse. Esta reactivación ha despertado el interés tanto de antiguos seguidores como de nuevas audiencias, impulsando aún más su éxito en la plataforma de streaming.

    Recuerda en agosto llegan más episodios para el público de latam.

    Vía: SC

    Imagen

    Nota del autor: Yo estoy esperando a que lleguen más capítulos, dado que estoy dando una segunda vuelta ahora en español.

