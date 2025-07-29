    Co-creador de Stranger Things habla sobre la duración de la última temporada

    29/07/2025 9:59 a. m.

    Aunque ya sabemos cuándo es que la quinta y última temporada de Stranger Things llegará a Netflix, aún hay mucha información sobre esta conclusión que el público desconoce. Una de las grandes interrogantes es la duración de cada capítulo. Si bien una supuesta filtración había revelado cuánto van a durar los episodios, uno de los creadores de la serie ha aclarado este tema.

    Hace tiempo se filtró una supuesta lista con la duración de cada capítulo en la última temporada de Stranger Things. Aquí se mencionaba que los episodios van a durar entre dos y tres horas, dejando en claro que cada uno será una película. Sin embargo, Ross Duffer, cocreador de la serie junto a su hermano Matt, se ha burlado de esta información en su cuenta de Instagram al mencionar:

    “lol, ni siquiera se acercan a ser precisos”.

    Lamentablemente, Ross Duffer no menciona si la información en la supuesta filtración excede o se queda corta. No es un secreto que los capítulos de Stranger Things han aumentado su duración. En las primeras temporadas, un capítulo usualmente dura entre 40 o 50 minutos. Sin embargo, en la cuarta temporada cada episodio supera la hora.

    De esta forma, la idea de que un capítulo en la última temporada de Stranger Things llegue a durar lo mismo de una película, no suena como algo alocado. Queda claro que estamos frente a episodios largos, y ahora solo es cuestión de ver qué tanto lo serán. 

    Te recordamos que la última temporada de Stranger Things estará dividida en tres partes. La primera llegará el 26 de noviembre de 2025, seguido del segundo volumen el 25 de diciembre de 2025, y el final llegará el 31 de diciembre del 2025. En temas relacionados, aquí puedes ver el tráiler de este final. De igual forma, así han crecido los actores de la serie a lo largo de los años.

    Vía: Vandal 

