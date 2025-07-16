Primer tráiler de la quinta temporada de Stranger Things

Han pasado tres años desde el lanzamiento de la cuarta temporada de Stranger Things. Desde entonces, todos hemos esperado con ansias el final de la aclamada serie de Netflix, y aunque para algunos esto se siente irreal, esto por fin sucederá este año. De esta forma, por fin tenemos el primer tráiler oficial de los últimos capítulos de Stranger Things.

Aunque durante la pasada presentación de TUDUM tuvimos un pequeño adelanto, Netflix nos sorprendió el día de hoy al compartir el primer tráiler oficial de la quinta y última temporada de Stranger Things. Aquí no solo vemos a todos los personajes que han aparecido a lo largo de la serie, sino que se nos da una idea del evento que le pondrá fin a esta historia.

“Otoño de 1987. Hawkins está marcado por la apertura de las Grietas, y nuestros héroes comparten un mismo objetivo: encontrar y matar a Vecna. Pero este ha desaparecido, sin que se conozcan su paradero ni sus planes. Para complicar su misión, el gobierno ha puesto el pueblo en cuarentena militar e intensificado la búsqueda de Once, obligándola a volver a esconderse. A medida que se acerca el aniversario de la desaparición de Will, se avecina un temor profundo y familiar. La batalla final se avecina, y con ella, una oscuridad más poderosa y mortal que cualquier otra a la que se hayan enfrentado antes. Para poner fin a esta pesadilla, necesitarán que todos, el grupo completo, se unan, una última vez”.

Aunque el avance luce increíble, no nos da una gran idea de la historia que nos espera. Sabemos que Hawkins se encuentra en una situación complicada, y los protagonistas son los únicos que pueden solucionar esto. Al igual que temporadas pasadas, todo indica a que veremos a diferentes grupos realizara varias tareas antes de que todos se reúnan para una épica conclusión.

Te recordamos que la quinta temporada de Stranger Things estará disponible en tres partes. La primera llegará el 26 de noviembre, la segunda estará disponible el 24 de diciembre, y la conclusión la veremos hasta el 31 de diciembre. En temas relacionados, revelan la sinopsis de este final. De igual forma, este sería el verdadero enemigo en Stranger Things.

Vía: Netflix