Así fue cambiando el elenco de Stranger Things con los años

Este año marca el fin de una era para la franquicia por la cual Netflix se hizo conocido a nivel mundial, Stranger Things, serie que nos trajo una historia de ciencia ficción y hasta terror que está logrando perdurar con el tiempo, y es que en noviembre se empieza a estrenar la quinta temporada. Con esto en mente ya pasaron 9 años desde la primera oleada de episodios y obviamente los protagonistas han cambiado mucho.

Desde su estreno en 2016, se convirtió en una de las series más emblemáticas del catálogo de la empresa roja y en un fenómeno de la cultura pop. Además de su historia ambientada en los años 80, uno de los aspectos que más ha captado la atención del público es el crecimiento de su elenco juvenil, que pasó de ser un grupo de niños debutantes a actores reconocidos a nivel mundial. Con el cierre de la historia ya en marcha, Netflixconfirmó que la quinta y última temporada estará dividida en tres partes, que se estrenarán el 26 de noviembre, el 25 de diciembre y el 31 de diciembre de 2025. La trama retomará los eventos tras la devastación provocada por Vecna, con Hawkins bajo cuarentena militar y el grupo protagonista preparándose para una confrontación definitiva en el “Upside Down”. Aquí las fotos del 2016 y 2025 de cada uno: Millie Bobby Brown (Eleven) Finn Wolfhard (Mike Wheeler) Gaten Matarazzo (Dustin Henderson) Caleb McLaughlin (Lucas Sinclair) Noah Schnapp (Will Byers) Sadie Sink (Max Mayfield) Natalia Dyer (Nancy Wheeler) Charlie Heaton (Jonathan Byers) Joe Keery (Steve Harrington) Regresan los personajes principales interpretados por Millie Bobby Brown, Finn Wolfhard, Gaten Matarazzo, Caleb McLaughlin, Noah Schnapp y Sadie Sink, acompañados por Winona Ryder y David Harbour. También se suma Linda Hamilton, reconocida por su papel en Terminator, en un rol aún no revelado. Los creadores, Matt y Ross Duffer, anticipan una temporada con un enfoque más íntimo y emocional. La evolución de los actores ha sido paralela al desarrollo de la serie. Mientras el universo de Stranger Things llega a su fin, también lo hace una etapa fundamental para quienes crecieron frente a la cámara. La temporada final no solo promete resolver todos los conflictos pendientes, sino también cerrar un ciclo que marcó a toda una generación de espectadores. Vía: IB

Nota del autor: Han pasado muchas cosas desde su estreno, pero siempre es un gusto seguir la historia. En noviembre finalmente se dará el cierre.