Netflix elimina el Plan Básico sin anuncios

Netflix ha cumplido su promesa, y el Plan Básico sin anuncios ha desaparecido. Así es, el gigante de streaming le ha puesto fin a la mejor oferta de la plataforma. Esto significa que ahora tendrás que pagar un poco más si no deseas ser interrumpido por constantes comerciales, algo que seguramente ha enfurecido a más de un fan.

Por medio de una serie de correos, Netflix ha confirmado que el Plan Básico sin anuncios ya no es una opción para los suscriptores. En su momento, esto llegó a costar solo $10 dólares al mes. Esto no debería ser una gran sorpresa, puesto que desde inicios del año la compañía dejó en claro que esta opción tenía sus días contados, evitando sumar nuevos suscriptores.

Ahora, esta eliminación no es inmediata, pero sí inminente. Si aún cuentas con una suscripción activa, ya sea mensual o anual, del Plan Básico sin anuncios, podrás gozar de este precio hasta tu fecha de corte. Una vez que esto suceda, tendrás que trasladarte a alguna de las tres opciones ya disponibles, en donde encontramos una suscripción con anuncios, pero más barata.

¿Cuáles son los planes de suscripción a Netflix?

Estándar con anuncios : MXN 119 al mes

: MXN 119 al mes Estándar : MXN 249 al mes. Agrega 1 miembro extra por MXN 59 al mes con anuncios o MXN $69 al mes sin anuncios

: MXN 249 al mes. Agrega 1 miembro extra por MXN 59 al mes con anuncios o MXN $69 al mes sin anuncios Premium: MXN 329 al mes. Agrega hasta 2 miembros extras por MXN 59 al mes con anuncios (cada uno) o MXN $69 al mes sin anuncios (cada uno).

De esta forma, Netflix deja en claro que la era de suscripción con anuncios ha llegado para quedarse. Recordemos que múltiples han señalado que esta es una de las opciones más populares para la compañía, lo cual puede sonar raro, ya que el no tener publicidad era uno de los mayores atractivos de estas plataformas en sus inicios.

Recuerda, el Plan Básico sin anuncios de Netflix ha desaparecido, por lo que necesitas una suscripción a una de las tres opciones disponibles si deseas disfrutar del final de Stranger Things o una de las tantas producciones originales que solo aquí están disponibles. En temas relacionados, este es el nuevo éxito de Netflix. De igual forma, aclaran el rumor de la última temporada de Stranger Things.

Vía: Vandal