Netflix ya tiene nuevo éxito que superará a sus otras series

En estos momentos Netflix se encuentra en un punto de auge, y eso se debe a que están lanzando muchos shows de grán éxito como El Juego del Calamar, pues este durante la pandemia se hizo tendencia y siguió hasta hace poco que fue liberada la tercera temporada. Sin embargo, es bien sabido que la gloria es efímera en el mundo del entretenimiento, y parece ser que ya hay alguien nuevo a quitarle el trono de lo más visto dentro de la plataforma de streaming.

La empresa tiene un nuevo fenómeno mundial. La miniserie Indomable, un thriller de seis episodios ambientado en la América profunda, ha logrado superar a El juego del calamar como la serie más vista en la historia de la plataforma. Su ascenso ha sido vertiginoso, ocupando el primer lugar global desde el día de su estreno.

Estrenada el pasado 17 de julio, se posicionó en el primer puesto del ranking de Netflix en 77 países en menos de 24 horas, alcanzando el liderazgo en 86 territorios poco después. La historia gira en torno a un agente del Servicio de Parques Nacionales de EE. UU. destinado en Yosemite, quien investiga un brutal asesinato rodeado de secretos, con la ayuda de una joven guardabosques llegada desde Los Ángeles.

El guión fue desarrollado por Mark L. Smith, responsable de El renacido, en colaboración con Elle Smith. Juntos construyeron un thriller con toques de western moderno, donde la tensión narrativa convive con el drama introspectivo. El reparto está encabezado por Eric Bana, acompañado por Sam Neill, Rosemarie DeWitt y Lily Santiago.

Con este éxito, Netflix reafirma su dominio en el streaming global y demuestra que aún puede sorprender con propuestas compactas y de alto impacto. La caída de El Juego del Calamar marca el fin de una era, mientras Indomable se consolida como el nuevo estandarte de la plataforma.

Vía: VD

Nota del autor: Es evidente que siempre quieren irse renovando, además no significa que las demás series van a dejar se tener su popularidad.