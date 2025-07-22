Anuncian segunda temporada de Pokémon Concierge y nueva serie animada

Netflix ha anunciado oficialmente la llegada de la segunda temporada de Pokémon Concierge, con el regreso de los protagonistas principales que conquistaron al público durante la primera entrega. La pareja dinámica de Haru y Psyduck, encargada de gestionar la felicidad de adorables Pokémon, volverá a embarcarse en nuevas y emotivas aventuras, profundizando en la relación entre humanos y criaturas en un formato que combina stop-motion, humor y ternura.
Los nuevos episodios estarán disponibles a partir del 4 de septiembre en la plataforma de streaming, ofreciendo más historias llenas de calidez y nostalgia para fans de todas las generaciones. Con el mismo encanto y estilo visual que la temporada inicial, Concierge promete entregar más momentos memorables mientras los entrenadores y sus Pokémon favoritos continúan sus aventuras.
Aquí su tráiler:
Vía: Pokémon