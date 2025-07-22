Anuncian segunda temporada de Pokémon Concierge y nueva serie animada

Netflix ha anunciado oficialmente la llegada de la segunda temporada de Pokémon Concierge, con el regreso de los protagonistas principales que conquistaron al público durante la primera entrega. La pareja dinámica de Haru y Psyduck, encargada de gestionar la felicidad de adorables Pokémon, volverá a embarcarse en nuevas y emotivas aventuras, profundizando en la relación entre humanos y criaturas en un formato que combina stop-motion, humor y ternura.

Los nuevos episodios estarán disponibles a partir del 4 de septiembre en la plataforma de streaming, ofreciendo más historias llenas de calidez y nostalgia para fans de todas las generaciones. Con el mismo encanto y estilo visual que la temporada inicial, Concierge promete entregar más momentos memorables mientras los entrenadores y sus Pokémon favoritos continúan sus aventuras.

Aquí su tráiler:

Además, The Pokémon Company anunció que Aardman, el legendario estudio detrás de Wallace y Gromit, trabaja en una nueva serie titulada Pokémon Tales: The Misadventures of Sirfetch’d & Pichu, que llegará en 2027. Este ambicioso proyecto combinará la creatividad británica del estudio con el universo Pokémon, en una producción que ya genera expectativas por su calidad visual y estilo narrativo. Aquí su avance: Recuerda que ya puedes disfrutar de la primera temporada completa.

Vía: Pokémon