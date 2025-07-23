    Se estrena en Netflix el anime heredero de Demon Slayer

    TRENDING

    Por 0 COMENTARIOS23/07/2025 11:13 a. m.

    El mundo anime sigue creciendo conforme pasan los años, y con esto van surgiendo nuevas generaciones que recordarán a producciones más recientes como los clásicos de su infancia, uno de ellos es Demon Slayer, el cual terminará dentro de poco con las tres películas que cierran todos los arcos. Sin embargo, cuando todo termine quedará la duda sobre lo que sucederá después, ya que dejará un gran vacío, aunque por fortuna, existe un segundo plan.

    Netflix ha añadido silenciosamente a su catálogo uno de los productos más prometedores del momento: Tougen Anki, una serie que muchos ya consideran la heredera espiritual Kimetsu no Yaiba y Chainsaw Man. Dirigida por Ato Nonaka y Hiroyuki Hashimoto, esta adaptación del manga de Yura Urushibara presenta una historia cargada de acción, poderes sobrenaturales y una narrativa centrada en la venganza y la identidad.

    La trama sigue a Shiki Ichinose, un adolescente que descubre ser un Oni, criatura demoníaca enfrentada históricamente al clan Momotaro, del cual su padre adoptivo, Tsuyoshi, formaba parte. Tras la muerte de Tsuyoshi a manos de uno de sus propios compañeros, Shiki se ve arrastrado a una antigua guerra entre clanes, y obligado a dominar sus nuevos poderes para sobrevivir y buscar justicia.

    Disponible en Netflix con doblaje en español latino, japonés, inglés y portugués brasileño, la serie también se puede ver en Crunchyroll con capítulos semanales. A pesar de su potencial, Tougen Anki ha sido lanzado sin mayor promoción dentro de la plataforma, lo que ha causado sorpresa entre los fans del anime, quienes deben buscar manualmente la serie en el catálogo.

    Las primeras críticas han sido en su mayoría positivas, destacando su animación, diseño de personajes y estilo narrativo. Algunos seguidores incluso la colocan al nivel de producciones consolidadas como Demon Slayer, lo que refuerza el creciente interés del público por nuevas propuestas del anime de acción sobrenatural.

    No está de más aclarar, que no llega a reemplazarlo, porque son franquicias totalmente separadas.

    Vía: VD

    Pleca-Amazon-OK

    Nota del autor: Ya me estoy quedando muy atrás si hablamos del anime, pero personalmente ya no estoy para ver productos tan longevos.


    Etiquetas: , , , , , , , , , , , , , ,
    AldoLawson
    AldoLawson
    Músico que le quiso entrar a esto de los videojuegos
    Sigue a Aldo_Lawson1 en Twitter
    Se lanza el tráiler final de M3GAN 2.0
    Se lanza el tráiler final de M3GAN 2.0
    El Nintendo Switch recibe nueva actualización
    El Nintendo Switch recibe nueva actualización
    Se cancelan dos juegos desarrollados por People Can Fly
    Se cancelan dos juegos desarrollados por People Can Fly
    Primer vistazo al vaso coleccionable de la película de Superman
    Primer vistazo al vaso coleccionable de la película de Superman
    Usuario destroza su Switch 2 con un martillo
    Usuario destroza su Switch 2 con un martillo
    Activision lanza nuevo gameplay de Tony Hawks Pro Skater 3 + 4
    Activision lanza nuevo gameplay de Tony Hawks Pro Skater 3 + 4
    Nuevo tráiler de Gears of War Reloaded
    Nuevo tráiler de Gears of War Reloaded
    ¿Cómo cuentan las ventas de las Game Key Cards? ¿Físicas o digitales?
    ¿Cómo cuentan las ventas de las Game Key Cards? ¿Físicas o digitales?
    FBC: Firebreak y más juegos llegan a PlayStation Plus
    FBC: Firebreak y más juegos llegan a PlayStation Plus
    Revelan qué tan potente es Switch 2
    Revelan qué tan potente es Switch 2
    Fans reaccionan negativamente a Call of Duty: Black Ops 7
    Fans reaccionan negativamente a Call of Duty: Black Ops 7
    Jared Leto es denunciado por presunto acoso a adolescentes
    Jared Leto es denunciado por presunto acoso a adolescentes
    Compra juego de Switch 2 para jugar en Switch por error
    Compra juego de Switch 2 para jugar en Switch por error
    Servicios de Google se ven afectados por problemas con la nube
    Servicios de Google se ven afectados por problemas con la nube
    La película de Minecraft ya casi llega a streaming
    La película de Minecraft ya casi llega a streaming
    La expansión de GTA Online: Empresas tapaderas ya está disponible
    La expansión de GTA Online: Empresas tapaderas ya está disponible
    Se retrasa la fecha de lanzamiento de Marathon
    Se retrasa la fecha de lanzamiento de Marathon
    Primer vistazo a película live action de He-Man
    Primer vistazo a película live action de He-Man
    FBC: Firebreak y más juegos llegan a Xbox Game Pass
    FBC: Firebreak y más juegos llegan a Xbox Game Pass
    Reportan baterías hinchadas en el Switch 2
    Reportan baterías hinchadas en el Switch 2
    Políticas de Privacidad Información Legal Declaración de AccesibilidadPublicidad Contacto Directorio
    AtomixTwitterFacebookAtomix
    Prowell Media