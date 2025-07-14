    Comparan Gears of War Ultimate Edition con Reloaded

    Estamos a muy poco tiempo de que la franquicia de Gears of War llegue a más plataformas como PlayStation 5, y eso lo hará con la versión denominada como Reloaded, la cual presuntamente mejora cada aspecto gráfico, incluyendo la resolución y los cuadros por segundo, y eso fue recordado por los fans de la saga, ya que hace no tanto salió la Ultimate Edition. Así que las dudas no tardarían en querer saber cuál será el cambio más grande con la nueva que llegará en un par de meses.

    Aunque Microsoft presentó este nuevo relanzamiento como una evolución visual, los primeros análisis apuntan a que las diferencias entre ambas versiones no son tan significativas como muchos esperaban. El canal de YouTube “Cycu1” publicó una comparativa gráfica que pone en evidencia las similitudes y escasas mejoras del título.

    Uno de los puntos más discutidos es el hecho de que Reloaded parece reutilizar los modelos 3D de Ultimate Edition, sin actualizaciones visibles en los personajes o escenarios. Si bien las texturas en 4K aportan una mejora clara en resolución, aspectos como la iluminación o el diseño de entornos no presentan un salto técnico notable. Esto ha llevado a que varios jugadores expresen su decepción.

    Aquí el video:

    No obstante, Gears of War: Reloaded sí ofrece avances técnicos relevantes en su versión para PC. Entre sus características más destacadas están la compatibilidad con monitores ultrawide, tasas de refresco variables y tecnologías de escalado como NVIDIA DLSS 3.5 y AMD FSR 3.1. También se ha mencionado un modo de referencia para asegurar un rendimiento más estable, algo que la versión de Ultimate Edition en PC no pudo garantizar debido a problemas como el stuttering.

    A pesar de estos añadidos, para muchos jugadores de PC la nueva versión no representa una mejora sustancial frente a la anterior. El consenso apunta a que Reloaded parece estar más enfocada en adaptarse a las consolas actuales que en ofrecer una remasterización profunda para los entusiastas del hardware. Si bien los fans de la franquicia podrían encontrar valor en este relanzamiento, aquellos que esperaban una actualización más ambiciosa van a quedarse con las ganas.

    Llega el 26 de agosto.

    Vía: DSO

