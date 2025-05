Desde hace tiempo sabemos que Netflix está trabajando en una película live action de Gears of War, llevando la amada serie de Xbox a un nuevo territorio de entretenimiento. Si bien por un tiempo no tuvimos mucha información, recientemente se dio a conocer que David Leitch fue elegido como el director de esta adaptación.

De acuerdo con The Hollywood Reporter, David Leitch, director de películas como Bullet Train y The Fall Guy, será el encargado de dirigir la cinta de Gears of War para Netflix. Junto a esto, Jon Spaihts, quien está trabajando con Denis Villeneuve en la adaptación de los libros de Dune para Legendary, está a cargo del guion. Junto a esto, Leitch y Kelly McCormick, su esposa y socia productora, producirán la película a través de su sello 87North junto con The Coalition.

Lamentablemente, por el momento no hay más detalles respecto a esta producción. Netflix se ha mantenido en silencio desde el anuncio de esta adaptación, y actualmente no hay información relacionada con su fecha de lanzamiento o actores involucrados. Sin embargo, ya tener un director es un paso en la dirección correcta, y solo es cuestión de tiempo antes de que la compañía de streaming hable abiertamente sobre este proyecto.

Solo nos queda esperar para ver qué sucederá con la película de Gears of War. En temas relacionados, Gears of War llegará al PlayStation 5 con una remasterización. De igual forma, Gears of War: Reloaded sí tendría una edición física en el PS5.

Nota del Autor:

Este es uno de los proyectos más esperados por los fans. Por años, la idea de ver una película de Gears of War ha sonado como algo imposible, pero por fin esto será una realidad. Claro, este no será un proceso de la noche a la mañana, pero el ya tener un director es un paso en la dirección correcta.

Vía: The Hollywood Reporter