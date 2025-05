La llegada de Gears of War: Reloaded al PlayStation 5 será un evento importante en la relación entre Xbox y PlayStation. Sin embargo, muchos solo tienen una duda en mente: ¿habrá una versión física? Aunque por el momento no hay información oficial, una filtración apunta a que este será el caso.

Recientemente, GAME, la famosa tienda de videojuegos en Europa, reveló que Gears of War: Reloaded tendrá una versión física para PlayStation 5 y PC. Ahora, por el momento no hay información oficial por parte de Xbox que apunte a que este será el caso, aunque tampoco se puede descartar esta posibilidad. De igual forma, esto no ha sido replicado por Amazon y otras tiendas internacionales, lo cual ha preocupado a más de uno.

¡Hola! Actualmente solo tenemos los avisos para versiones de PS5 y PC.

Notablemente, los lanzamientos de Xbox en PlayStation 5 no han tenido una versión física. Forza Horizon 5, por ejemplo, solo es digital. Las excepciones son Pentiment y Grounded, los cuales tuvieron ediciones físicas gracias a Limited Run Games. Bethesda es el único que está haciendo los esfuerzos necesarios para ofrecer sus experiencias de una forma más tradicional, como es el caso de Indiana Jones and the Great Circle.

En general, los lanzamientos físicos de Xbox durante esta generación han sido inconsistentes. Si bien no se puede descartar la posibilidad de que Gears of War: Reloaded tenga una versión física para PlayStation 5, no sería una sorpresa escuchar que la compañía solo está pensando en un lanzamiento digital. Solo nos queda esperar para ver qué sucederá con esta entrega en un futuro.

Te recordamos que Gears of War: Reloaded estará disponible en PlayStation 5, Xbox Series X|S y PC el próximo 26 de agosto del 2025. En temas relacionados, puedes conocer más sobre esta remasterización aquí. De igual forma, así reaccionaron los fans a este anuncio.

Nota del Autor:

Tener Gears of War: Reloaded físico en PlayStation 5 suena como un sueño, pero es probable que no suceda. Xbox ha ignorado los lanzamientos físicos durante esta generación, y si bien pueden romper esta tendencia con la remasterización, es probable que esto no vaya a pasar, especialmente considerando que los cuatro pasados títulos que lanzó la compañía no tienen disco por parte de ellos.

Vía: GAME