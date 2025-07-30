    ¿Cómo le fue al estreno de Happy Gilmore 2?

    30/07/2025 6:19 p. m.
    Gilmore2

    Estamos en una era donde los revivals y secuelas están saliendo con mucha frecuencia, y los resultados han sido mixtas, pues hay segundas partes que lograron ser exitosas entre los veteranos y nuevos espectadores, así como otras que no terminaron de convencer a tal punto de pretender que solo existen las primeras partes. Una de las preocupaciones más grandes era Happy Gilmore 2, la cual en este momento ya está disponible en streaming.

    Adam Sandler vuelve a triunfar con su cinta que se ha convertido en el mayor estreno de un proyecto estadounidense en Netflix hasta la fecha. La secuela de la clásica comedia de 1996 acumuló 46,7 millones de visualizaciones en solo tres días tras su lanzamiento el pasado 25 de julio, posicionándose de inmediato como la cinta más vista en inglés en la plataforma durante la semana.

    El regreso de Happy Gilmore no solo superó todos los registros anteriores de Sandler en la plataforma, donde ya ha protagonizado títulos populares como Murder Mystery y Hubie Halloween, sino que también despertó el interés por la película original. Se coló en el tercer lugar del ranking global de las 10 mejores películas de Netflix, con 11,4 millones de visualizaciones, demostrando la vigencia del personaje casi tres décadas después de su debut.

    En esta secuela, Happy atraviesa una crisis personal tras retirarse del golf y caer en el alcoholismo, pero encuentra una nueva motivación para volver al campo: financiar la costosa escuela de ballet de su hija en París. Junto a Sandler regresa Christopher McDonald como el inolvidable Shooter McGavin, mientras que el elenco se enriquece con figuras como Benny Safdie, Bad Bunny, Travis Kelce y varios miembros de la familia Sandler, además de cameos de celebridades como Rory McIlroy, Sean Evans y Guy Fieri.

    Con una mezcla de nostalgia, humor absurdo y un reparto repleto de estrellas, Happy Gilmore 2 ha demostrado ser un fenómeno inmediato, confirmando que el carisma de Sandler y su universo de personajes siguen siendo irresistibles para millones de espectadores alrededor del mundo. Ya la puedes ver en la plataforma roja.

    Vía: Variety

    Imagen

    Nota del autor: Espero darle pronto un vistazo a esta nueva película. Pero no será en estos meses al menos.

