Anime de One Piece estrena su nuevo opening

Los openings de los animes son parte esencial de esta experiencia. Estas secuencias no solo nos ofrecen música y animación de primer nivel, sino que también se encargan de darnos un vistazo a futuros eventos y nos recuerdan algunos de los sucesos más importantes de la historia. Esto es algo que el opening 28 de One Piece logra al recrear uno de los momentos más emotivos de esta adaptación.

El próximo 10 de agosto, el anime de One Piece estrenará su opening número 28, el cual es protagonizado por la canción Carmine del grupo Ellegarden. Sin embargo, Toei Animation no ha contenido su emoción por este cambio, por lo que ya han publicado parte de la secuencia inicial de esta adaptación en su canal oficial de YouTube, en donde podemos ver varios momentos memorables de los últimos capítulos.

¿En qué arco se encuentra One Piece?

Aunque en el manga la historia ya ha avanzado bastante, aquellos que solo ven el anime se encuentran en el apogeo del arco de Egghead. Tras el icónico golpe de Kuma, Luffy y compañías ahora se enfrentan contra Saturn, uno de los Cinco Ancianos y uno de los líderes del Gobierno Mundial, por lo que la historia avanza rápidamente a la meta final, aunque esto aún está a varios años de distancia.

Considerando que el opening 28 del anime de One Piece formará parte de esta experiencia a partir del siguiente capítulo, es muy probable que veamos esta secuencia hasta el final de este arco, y después de eso será momento de que Toei Animation nos entregue una nueva mirada a la historia que el manga está construyendo. En temas relacionados, el anime de One Piece vuelve a hacer historia. De igual forma, catalogan a este anime como un peligro.

Vía: Toei Animation