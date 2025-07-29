    El anime de One Piece vuelve a hacer historia

    Después de un pequeño retraso, el capítulo 1137 del anime de One Piece por fin se ha estrenado. Si bien muchos ya sabían sobre este momento en la historia gracias al manga, la animación y las actuaciones han convertido a este episodio en uno de los mejor calificados en la historia de esta producción.

    CUIDADO. Spoilers sobre el capítulo 1137 de One Piece

    Después de su estreno el fin de semana, el capítulo 1137 de One Piece debutó con una calificación de 9.8 en IMDb, lo cual la posiciona como uno de los mejores capítulos del anime en la historia. Esto se debe, no solo a la animación, sino que nos presenta una historia desgarradora que culmina con uno de los golpes más importantes en esta obra.

    El arco de Egghead, el cual se enfocó en el pasado de Kuma, ha llegado a su final con un clímax en donde el antiguo Shichibukai retoma parte de su conciencia para enfrentarse al malévolo miembro de los Cinco Ancianos para proteger a su hija, con una aparición estelar que culmina en uno de los puñetazos más memorables del anime y la historia de la televisión contemporánea.

    Aquí vemos una animación similar a Gears 5, y si bien el momento no ha logrado romper el internet, como algunos fans de One Piece esperaban, todos los fans de esta obra han logrado apreciar el trabajo que aquí se nos presenta. El resultado final es uno de los mejores capítulos del anime, y un momento que todos los admirados de Luffy y compañía no podrán olvidar.

    Lo mejor de todo, es que este no es el final, y aún queda mucho One Piece para el futuro. Solo nos queda esperar para ver cuándo es que el autor de esta obra tiene pensado llegar a su final. En temas relacionados, creador de One Piece comparte colaboración con Pokémon. De igual forma, esta producción se vuelve a posicionar como uno de los mejores animes del momento.

