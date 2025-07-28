    Creador de One Piece comparte colaboración con Pokémon

    El mundo del manga no es extraño a las colaboraciones. A lo largo de la historia de Shonen Jump, la popular revista ha sido el hogar de uniones inesperadas en múltiples series. De esta forma, no debería ser una gran sorpresa que Pokémon se ha convertido en la musa de algunos mangakas, entre ellos Eiichirō Oda, autor de One Piece, quien comparte una ilustración que todos los fans de Pikachu y Luffy van a amar.

    Por medio de una nueva colaboración entre Shonen Jump y The Pokémon Company, Oda compartió una ilustración en donde podemos ver a Luffy y Pikachu. Sin embargo, este no es el único trabajo de este tipo, puesto que Kouji Miura, autor de Blue Box, hizo algo similar con Tododile, y Shuhei Miyazaki, creador de Me & Roboco, unió a su protagonista con Mega Blaziken.

    Este es solo el inicio de esta colaboración. A lo largo de las siguientes semanas, Shonen Jump compartirá más ilustraciones de este tipo. Si bien por el momento se desconocen quiénes serán los otros mangakas que participarán en esta colaboración, es muy probable que veamos a los autores más populares de la revista sumarse con algún tipo de homenaje a Pokémon.

    Lamentablemente, se desconoce qué motivó esta colaboración, aunque el Pokémon Presents de la semana pasada y el futuro lanzamiento de Pokémon Legends: Z-A es algo que probablemente dio pie a esta interesante fusión entre propiedades. En temas relacionados, One Piece vuelve a posicionarse como uno de los animes más populares. De igual forma, actualizan la demanda de Palworld.

