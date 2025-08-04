    Etiquetan a One Piece como peligroso por su bandera

    A pesar de tener muchos rivales formidables en el negocio, One Piece sigue resaltando dentro del mundo del anime, ya que en muchas comunidades la gente comparte sus historias con la serie y compra los diferentes productos que se ponen a la venta sobre todo las banderas con los icónicos logos de Jolly Roger. Sin embargo, estos símbolos tienen un significado extraño en ciertas regiones.

    Una ola de controversia ha surgido en Indonesia tras la aparición masiva de banderas de los Sombrero de Paja, en el marco de las celebraciones del 80° Día de la Independencia, que se llevará a cabo el próximo 17 de agosto. Lo que comenzó como un acto simbólico ha sido calificado por autoridades del país como una amenaza a la estabilidad nacional.

    Sufmi Dasco Ahmad, miembro de la Cámara de Representantes, afirmó que este movimiento representa un intento coordinado por dividir al país. Aunque la obra de Eiichiro Oda no está relacionada directamente con las protestas, las autoridades consideran necesario prohibir el uso de la bandera pirata de One Piece, interpretándola como un llamado a la disidencia bajo el disfraz de libertad.

    La bandera, que representa valores como la amistad, el coraje y la libertad dentro del anime, ha sido adoptada por sectores de la población como símbolo de protesta pacífica. Sin embargo, algunos partidos políticos creen que su uso podría ser manipulado con fines desestabilizadores, lo que ha generado una respuesta oficial tajante.

    No todos en el gobierno comparten esa postura. Desde el Partido Democrático Indonesio-Lucha se defiende la manifestación simbólica, argumentando que se trata de una forma legítima de crítica ciudadana en una sociedad democrática. Según este sector, mostrar la bandera de One Piece es preferible a realizar protestas violentas en las calles.

    Vía: VD

    Imagen

    Nota del autor: Definitivamente es una expresión de libertad esa bandera, pero mezclarla con asuntos políticos reales creo que no sería lo apropiado.

