Pokémon retira cartas de TCG por supuesto plagio

Pokémon TCG Pocket recibió su nueva actualización el día de hoy, la cual agrega una expansión enfocada en Ho-Oh y Lugia, los legendarios de la segunda generación. Sin embargo, las cartas estelares de esta expansión han sido retiradas después de que The Pokémon Company fuera acusada de plagiar las ilustraciones de un artista de China.
Previo al lanzamiento de Wisdom of Sea & Sky, la nueva expansión de Pokémon TCG Pocket, la compañía compartió un par de cartas para emocionar al público. Una de estas nos muestra a Ho-Oh en una posición que muchos identificaron como una ilustración creada por el artista conocido como lanjiujiu. Tras revisar este caso, The Pokémon Company decidió retirar las cartas especiales de Ho-Oh EX y Lugia EX, y ofreció el siguiente mensaje de disculpa:
“Queremos compartir una actualización importante sobre la próxima expansión, Sabiduría del Mar y el Cielo. Nos hemos enterado de un problema de producción con la ilustración de Ho-Oh que aparece en las ilustraciones inmersivas de las cartas Ho-Oh EX (3 estrellas) y Lugia EX (3 estrellas).
Tras una revisión interna, descubrimos que el equipo de producción de cartas proporcionó materiales incorrectos como documentos oficiales al ilustrador encargado de crearlas. Como resultado, ambas cartas han sido reemplazadas por una ilustración provisional que el equipo está trabajando activamente para reemplazar con nuevas ilustraciones tan pronto como estén listas.
También estamos llevando a cabo una investigación más amplia para garantizar que no existan problemas similares en otras partes del juego.
A todos nuestros jugadores que esperaban con ansias esta expansión y a los talentosos ilustradores que dan vida al mundo Pokémon, les ofrecemos nuestras más sinceras disculpas por cualquier inconveniente que esto haya causado. Nos tomamos este asunto muy en serio y nos comprometemos a reforzar nuestros procesos de control de calidad para evitar que esto vuelva a suceder”.
¿Qué sucederá con las cartas?
The Pokémon Company ha señalado que ya están trabajando en nuevas ilustraciones para las cartas retiradas, pero se desconoce cuándo estarán disponibles una vez más. La declaración señala que el ilustrador encargado de crear los diseños de las tarjetas recibió “materiales de referencia incorrectos” del equipo de producción, que se presentaron erróneamente como arte oficial y llevaron al artista a usarlos como referencia para el arte de las cartas.
Por su parte, lanjiujiu ha señalado que esto solo le causó confusión, y no esperaba que este caso escalará a tal grado, aunque esto deja en claro que a una compañía como The Pokémon Company también se le puede pasar un par de detalles. En temas relacionados, creador de One Piece comparte colaboración con Pokémon. De igual forma, Pokémon tendrá su propio parque temático.
Nota del Autor:
Estas cosas llegan a pasar, especialmente considerando todo el arte oficial que hay de Pokémon en el mundo. Lo importante es que The Pokémon Company logre pagarle lo indicado a los artistas. Esto se hubiera solucionado más fácil si le hubieran dado una regalía al ilustrador original.
Vía: Pokémon