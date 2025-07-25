Se anuncia parque temático oficial de Pokémon

Esta semana tuvimos una nueva entrega de Pokémon Presents, evento digital en el que se estuvieron mostrando todas las novedades de esta franquicia de monstruos de bolsillo, incluyendo mercancía, aplicaciones y claro, los videojuegos. Sin embargo, para dicha presentación han ido un paso más allá, puesto que revelaron algo esperado desde hace muchos años, sobre todo si hablamos de su país de origen.

La empresa amarilla ha presentado los primeros conceptos de su próximo parque temático, PokéPark Kanto. El proyecto promete una experiencia inmersiva al aire libre inspirada en el universo de los videojuegos, con una apertura programada para 2026 y venta anticipada de boletos hacia finales de 2025.

El lugar estará dividido en dos zonas principales: una urbana y otra forestal. La sección urbana recreará un típico pueblo, con estructuras emblemáticas como un Centro Pokémon, tiendas y espacios de reunión para entrenadores, todo ambientado como si fuera parte del mundo del juego.

Entre sus principales atractivos se incluirán estatuas distribuidas por todo el parque, diseñadas para integrarse de forma natural en el entorno. Aunque no serán animadas, su nivel de detalle busca ofrecer una ilusión de realismo que acerque a los visitantes a la idea de convivir con estas criaturas.

Ubicado en el parque de atracciones Yomiuriland, en Inagi, Tokio, el proyecto se perfila como una nueva atracción turística de alto impacto para fans de todas las edades. Con este anuncio, The Pokémon Company reafirma su intención de expandir la franquicia más allá de los videojuegos y el anime, ahora con experiencias físicas que celebran su legado.

Por ahora, no hay alguna fecha de apertura, pero la ventana ya está disponible, además la venta de boletos anticipada para finales de año.

Vía: NL

Nota del autor: Estaría muy cool poder ir a todas estas atracciones, incluyendo el museo de Nintendo. Eso sí, el dinero y el tiempo son un problema fuerte.