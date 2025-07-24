    Dos grandes legendarios llegan a la nueva expansión de Pokémon TCG Pocket

    24/07/2025 12:06 p. m.

    La popularidad de Pokémon no baja con el paso de los años, eso es indiscutible, y es que siempre se logra mantener vigente gracias a su franquicia de las cartas, la cual si bien no es la principal de los videojuegos, lograr generar muchas más ganancias debido a la venta de los decks y sobres al azar. Con esto en mente, la empresa no quiere perder más tiempo y ya está anunciando la próxima evolución de estas piezas de coleccionismo pero digitales.

    The Pokémon Company anunció la expansión Saber Marino y Celeste para TCG Pocket, que llegará a nivel mundial el 30 de julio de 2025. Esta nueva entrega estará centrada en las criaturas de la región de Johto, incluidos los legendarios Lugia y Ho-Oh.

    El set también incluirá a los tres iniciales de Pokémon Gold y Silver: Chikorita, Cyndaquil y Totodile. Una de las principales novedades es la introducción de cartas con ataques que no requieren Energía, lo que promete abrir nuevas posibilidades estratégicas para jugadores y coleccionistas.

    Aquí su tráiler:

    Además, se anunciaron cambios importantes en la función de intercambio dentro de la app. A partir del 29 de julio, se eliminarán las fichas de intercambio y se reemplazarán por el uso de “polvo iris”, que podrá conseguirse cumpliendo misiones, logros o al obtener cartas repetidas. También se habilitará una nueva herramienta para marcar cartas deseadas en el perfil del jugador.

    Recuerda que ya puedes bajar la aplicación en iOS y Android.

    Vía: Pokémon

    Pleca-Amazon-OK

    Nota del autor: Definitivamente me tienen captada la atención con lo de Johto. Quiero ese Cyndaquil en forma de carta virtual.

