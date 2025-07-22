Gameplay y ventana de salida de Pokémon Champions

The Pokémon Company ha presentado un nuevo adelanto de Pokémon Champions, el próximo título de la franquicia que estará disponible para Nintendo Switch y dispositivos móviles. En este primer vistazo al gameplay se mostró la jugabilidad enfocada al combate competitivo, donde una amplia variedad de personajes y entrenadores se enfrentarán utilizando estrategias conocidas por los fans más veteranos de la serie.

Este juego reunirá todo lo que los jugadores aman de las batallas en un solo lugar. Pokémon Champions contará con mecánicas familiares, dos formatos de combate, tres modos de batalla distintos y la posibilidad de importar criaturas mediante Pokémon HOME, lo que permitirá construir equipos personalizados y expandir las opciones tácticas.

Aquí el video:

Finalmente, se reveló que el juego tiene una ventana de lanzamiento para 2026, lo que indica que aún está en una etapa temprana de desarrollo. Con este proyecto, The Pokémon Company busca ofrecer una experiencia competitiva sólida y duradera tanto para jugadores ocasionales como para expertos en estrategia de la saga.

Vía: Pokémon